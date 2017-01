Tornano in Italia per due date a febbraio i, una delle band più influenti della storia del progressive metal, in grado di influenzare gruppi del calibro di Dream Theater, Shadow Gallery e Vanden Plas.La band si fermerà nel nostro Paesedi Brescia edi Bologna, per due tappe del tour del loro ultimo album “”.È sufficiente ascoltare i primi impressionanti minuti di “” per capire che isono una di quelle rare band del tutto immuni ai segni del tempo. Il loro dodicesimo album in studio, infatti, raggiunge un nuovo livello nel percorso creativo della band; un mix di melodie raffinate ed arrangiamenti di altissimo livello, un disco velato di malinconia che si spinge oltre i limiti del precedente album da ogni punto di vista.Dopo vari cambi, la band ha trovato ormai una formazione stabile (la stessa con cui nel 2013 hanno registrato il loro penultimo album “”), conalla chitarra,alla voce,al basso ealla batteria.Ingresso 25 euro + d.d.pPrevendite disponibili da martedì 13 settembre alle ore 11.00Biglietti disponibili su www.circolocolony.org/prevendite Ingresso 25 euro + d.d.pPrevendite disponibili da martedì 13 settembre alle ore 11.00Biglietti disponibili su Ticketone