Glisono senza dubbio una band satirica ( ormai attiva dal lontano 1985 ), meglio conosciuta per la sua immagine d'ispirazione horror-fantascientifica ( tipo i Lordi ) e per canzoni dai toni demenziali con attacchi umoristici verso tematiche a sfondo politico, socialeSono altresì noti, ahiloro, per le vicissitudini legate alla morte nel 2011 del chitarrista(Flattus Maximus) per una forma di trombosi arteriosa e a marzo 2014 di, frontman del gruppo, a causa di un'overdose di eroina. E tuttavia sarebbe sbagliato sottovalutare le capacità strettamente musicali del combo americano che con questo nuovo “riconfermano la loro veemente vena creativa sorretta da un songwriting frizzante, duro, metallico ( con alcune canzoni a limite dello speed metal-punk, vedi "", "e ") e tematiche cazzute che affrontano la ribellione del genere umano verso il suo creatore e le cose che non vanno nel mondo, nonché un nichilismo di fondo che vede gli Gwar contro tutti. Tematiche affrontate, ovviamente, in modo sarcastico dalla band che già dall’opener “" chiariscono le cose con un inizio doomeggiante alla Sabbath che sfocia in un riff di matrice Voivod, la successiva "" viaggia su una bella linea di basso vagamente alla QOTSE," è una song dal testo politically incorrect che si muove su un riffama thrash,"ricorda nel titolo e nella melodia "I'll Be Your Sister" dei Motorhead. "è veloce e gioca su un ottimo intreccio chitarristico, "è una traccia interessante nella sua complessità, tra stacchi, accelerazioni e twin-guitars alla Maiden, ancora più strana è la tirata "", mentre più consona risulta col suo riffama classic-metal la lenta e pesante "". Chiude il lavoro una cover, riuscita davvero bene, del classico degli Ac Dc". Gli Gwar ci offrono un disco energico, eterogeneo...se solo si togliessero maschere e costumi sarebbero meno pacchiani e considerati più seriamente.