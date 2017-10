Alcuni arrivano dopo i Dead Kennedys, mentre ancora, altri, aspettano il postino con "S-t-S-o-C"! ...catalogare le sette tracce (i goblins, Loperadarte, l'occidente con la A, le sommatorie raziocinetiche) e rimettere l'N° uscita primusiaca (Les+Larry+Tim!) a dei giudizi di sorta "Me-pare-proprio-na-strunzata”. Starei in aria, nella musica, nell’aurea -per essere più tecnico ed appropriato- [pregno di tessuti carnevaleschi, soave ma mai dimesso, saturo qua e làè ambasciatore della cronica-inesauribile-agile-armonia-rushiana]. I riferimenti potrebbero continuare per ore ma alla zuppa tradizionale va preferita la polpa fermentata, la sintesi organica (...) e il succo. Da “the Valley” a “the Ends?” c’è così tanta “festa” da prendere ferie da tutto...