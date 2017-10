Togliamoci subito il dente: avendo letto la provenienza -attuale o passata- dei membri degliho affrontato con un certo pregiudizio l'ascolto di questo "", debut album della band licenziato daDark Funeral, Diabolical, Devian e Facebreaker (le bands di provenienza dei 4 membri del gruppo svedese) infatti -per usare un eufemismo - mi provocano sommovimenti incontrollabili al basso ventre.Capirete bene perciò perchè il primo passaggio nel lettore sia stato ascoltato con sufficienza, togliamoci 'sta ciste e passiamo oltre.Ed invece.....Ed invece questo disco è una fottuta bomba atomica.Presto attenzione all'opener "" e capisco chee compagnia borchiata fanno maledettamente sul serio: atmosfere opprimenti, melodie accattivanti e riffing affilato mi calamitano senza scampo, anche perchè i passaggi orchestrali arricchiscono in modo discreto e decisivo invece di risultare pomposi.Sono conquistato: mi accorgo che la release ha in pratica 6 brani veri e 3 interludi ciascuno della durata inferiore ai 2 minuti che però non sono affatto dei fillers ma al contrario contribuiscono ad aumentare malessere e disagio nell'ascoltatore.Consiglio di provare l'ascolto al buio di "", di "" oppure di "e poi mentirmi dicendo di non aver cercato l'interruttore della luce, per sfuggire ai mostri che la mente proietta nell'oscurità.Ho parlato di mente non a caso: fortunatamente infatti (ed inaspettatamente data l'estrazione dei musicisti) anche le liriche sono all'altezza della proposta musicale. Invece di testi imbecilli su diavoloni vari, demoni che attaccano le porte del paradiso, satana quanto sei bello-cattivo-potente-ti venero forteforteforte, questo "" è profondamente filosofico e descrive le esperienze terapeutiche che pazienti con gravissimi disturbi mentali subiscono nelle case di cura (manicomi è fuori moda), i vari strani incidenti che capitano ai malati e tutto l'orrore e la violenza che circondano queste persone.La violenta "" con il suo stacco centrale fatto di melodie orientaleggianti sottolineate da cori e dalla voce in clean diracconta il silenzio del Creatore di fronte alle preghiere urlate dei malati, tanto per chiarire; "" porta avanti le intenzioni dei nostri di farci penetrare l'orrore fin dentro la testa e dopo il breve intermezzo di "" inizia la gemma del disco, la trilogia finale.In "." (la mia preferita), "" e nella conclusiva "" l'omaggio degliai maestri Emperor, Dimmu Borgir (delle origini), Satyricon si fa evidente anche grazie al massiccio uso di orchestrazioni, al coro formato da artisti della scena svedese chiamato, alla presenza di inserti di voce femminile ed alla combinazione di clean/harsh vocals unite a riffs tipicamente death.Una delle cose che mi ha impressionato è come ogni elemento sia dosato in modo da non risultare troppo pomposo (le orchestrazioni), arrogante (i cori) o eccessivo (blast beats e chitarre zanzarose) ma al contrario assolutamente funzionale alle sensazioni che la band vuole trasmettere.Se a questo aggiungiamo tanta tanta melodia oscura beh...abbiamo un album con i controfiocchi.Come diceva il Graz tempo fa, ormai il metal di qualità si muove su coordinate pressochè sconosciute ai soliti volti noti e viene proposto raramente al di fuori del circuito underground, salvo rari illuminati slanci di qualche labels coraggiosa.Glisono tutto quello che i Dimmu Borgir dovevano essere (e non sono stati) in questi ultimi 15 anni: auguro a tutti di avere la fortuna di possedere questo diamante oscuro, io non posso che consigliarvelo a gran voce.- "