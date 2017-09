Ho scoperto iincuriosito dal modo entusiasta in cui ne parlava il nostro, ai tempi dei leggendari,, e sopratutto il successivo,due album fondamentali per ogni amante del Power Metal e più in generale del Melodic Power Scandinavo!Purtroppo come spesso avviene, quando si raggiunge il successo troppo velocemente, anche i nostri si erano persi per strada, vuoi per lo split distorica voce della band , vuoi per la voglia di sperimentare nuovi sound poco congeniali ad una band che aveva fatto dello spiritoe battagliero il suo cavallo di battaglia.Fortunatamente l’esperimento innovativo è durato poco.Nel corso degli anni si sono poi susseguite diverse release più o meno convincenti, un periodo abbastanza prolifico con ben cinque album all’attivo nel primo decennio del nuovo millennio, culminato con queldatato 2007, col quale la band di Umea aveva ritrovato la retta via, intraprendendo nuovamente quella strada che più si addice ai, fatta di un sound più epico e soprattutto orientato verso il tanto amato Melodic Power Metal .Dopo ben 10 anni di assenza e un importante cambio di line up, che ha visto l’ingresso nella band del nuovo chitarrista, per iè finalmente giunto il tempo di dare alla luce un nuovo album, non più per la storica etichetta, bensì per laÈ quindi con immensa soddisfazione che inizio a raccontarvi le gesta die soci nella loro ultima fatica intitolata, la prima cosa che salta all’occhio è la bella cover, un artwork diverso dai precedenti lavori, dal quale, a differenza del passato, non è facile capire quale possa essere l’orientamento musicale intrapreso questa volta, fortunatamente qualsiasi dubbio scompare immediatamente, alle prime note di, un pezzo altamente epico e carico di adrenalina che fan ben sperare per il prosieguo dell’album.Ed infatti l’album prosegue conun mid-tempo melodico e orecchiabile che incorpora al suo interno sonorità decisamente più power.Nel complesso, l'album è davvero variegato, troviamo infatti alcuni brani con qualche spunto più “aggressivo” e altri con un piglio più orchestrale ed epico. Dopo la meno convincente, anche se non si può parlare di un vero passo falso, l’album prosegue con tre episodi lanciatissimi,la spettacolarebrano dalla struttura semplice, del resto non c’è bisogno di particolari acrobazie stilistiche per coinvolgere l’ascoltatore, e di questo ine sono ben consci.Siamo giunti nel bel mezzo dell’apoteosi con la distruttiva, che rappresenta il punto più coinvolgente di, seguita a ruota da. In questa fase i cori epici si sprecano, i riff sono decisi e impietosi, come le magie delle sei corde diche duellano a colpi di solo guitar!sembra partire in sordina, meno diretta dei precedenti episodi, per poi esplodere in tuta la sua immensità prima del refrain, che risulta essere il più bello dell’intero lotto!fa registrare il punto più basso dell’album, si tratta di unadisponibile solo su digipak and vinile, che almeno ai primi ascolti non sembra godere della freschezza e immediatezza che fino a questo momento ha contraddistinto, ci penserà la successiva, riporta i valori in campo sui giusti equilibri, trattasi infatti di una song convincente, dotata di un refrain semplice, e un solo guitar graffiante.Alfieri del Power Metal, fate vostro questo album non ve ne pentirete!