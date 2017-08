Se amate il Thrash metal che piu' classico non si può questo è il disco che fa per voi, altrimenti astenetevi dall'ascoltarlo.E la recensione potrebbe finire qui!L'ultimo full length "" dei, band teutonica attiva dal 2004, è stato registrato a Sao Paulo (Brasile) ma suona come dovrebbe suonare un disco Thrash di scuola tedesca.Le 10 tracce che compongono il lavoro rimandano infatti nei riff, nella struttura dei brani e nelle vocals ai Kreator, pur non eguagliandone la classe ( perlomeno parlo dei primi Kreator), tuttavia questa risulta essere un'arma a doppio taglio per la band alla fine.Il songwrting è troppo omogeneo, se escludiamo "" brano dal piglio "trash-brasilero" che è probabilmente il milgior estratto, tutte le canzoni sono tiratissime, con stop&go, accelerazioni e rallentamenti; insomma l'arsenale tipico del Thrash è qui dispiegato alla grande, quello che manca è una maggior ispirazione, un songwriting più articolato e brillante, qui si va avanti a testa bassa, "" come recita il brano di chiusura.Probabilmente il disco farà la gioia dei fans di bands quali Municipal Waste Cannabis Corpse, Iron Reagan, Deny the Cross etc, io dopo un paio di ascolti l'ho riposto nella custodia ... lavoro ineccepibile come esecuzione e registrazione, ma tutto troppo "già sentito" ...