Mettiamolo subito in chiaro, il maggior punto di forza deiè la totale libertà delle loro Lyrics, la loro musica, nel corso degli anni e cresciuta in maniera esponenziale album dopo album e si adatta praticamente su qualsiasi argomento che la band slovacca decida di affrontare.A differenza di ciò che si possa credere, non è esattamente corretto definireun concept album, almeno non come lo è stato Exodus, questo lavoro, spazia in un arco temporale di diversi periodi, come il racconto del Vecchio Testamento di Davide e Golia.In pochi possono rivaleggiare con la pesante influenza della, questo è l’ incipit che sta alle spalle del primo decennio, in latinoQuando una popolazione perseguitata, contro ogni probabilità di vittoria, decide di combattere la più potente e tirannica potenza mondiale dell’epoca, l’impero Romano, il risultato non può che essere un glorioso album che trasuda epicità da ogni poro, che evidentemente i, avevano già nelle loro corde.Intraspare una certa influenza dei, probabilmente dovuta al fatto delle tematiche trattate dalla band svedese, ma soprattutto agli approcci trionfalistici che è possibile ammirare in fase di refrain. Il tutto senza disdegnare “sottili” elementi progressivi e neoclassici, che ritroviamo in alcuni episodi di questo album, in modo particolare quandonon si limita al ruolo di “supporto” ma decide di prendere letteralmente in mano le redini della situazione, duellando con le chitarre per il ruolo di leadership, come si evidenzia in modo particolare nell’intro di, che con la sua atmosfera neoclassica e con un work guitar infuocato ricorda molto in perfetto stileEssenzialmente non mancano elementi più veloci e più intensi di chiara ispirazione, capaci di ispirare cori e refrain epici. Il primo indizio di quanto appena detto lo troviamo nella splendida, che potrebbe quasi passare per una risposta più “happy” se solo non si trattasse di “cristiani gettati nella fossa dei leoni”.In modo analogo il mid-tempononostante un’anima decisamente più battagliera e decisa, il suo main-riff rende omaggio agli, che ben si contrappone all’intro che ha un bel pò diLa canzone che racchiude in se tutte le caratteristiche descritte fino ad ora, dimostrando di essere la più “dura” è anche la closer, la quale è fornita di galoppate happy con alcune tendenzenel work guitar e soprattutto nel lavoro inestimabile fatto dal solito, anche se l'atmosfera trionfale generale creata dalle tastiere, portaad esplorare territori molti vicini a quelli deiL’opener strumentaleè una delle intro più coinvolgenti che abbia sentito negli ultimi anni, con la sua atmosfera “epica”, che fa da preludio alla già citata, uno dei brani più memorabili di questo album.In realtà, questo combo di vari elementi ben miscelati fra loro è presente per tutta la durata del disco, in particolare sulle tracceNon passa inosservato il coro a cappella che introduce in modo solennebrano che ha le sue radici nel più classico power metal.Adoro il modo in cui i, inrestino fuori dagli schemi del metal “standard”, riuscendo a combinare influenze del Metal neoclassico, tradizionale e rock, il combo slovacco è cresciuto notevolmente nel songwriting dal suo debut album, a conti fatti risulta difficile trovare punti deboli in questo album, lo sforzo che ihanno messo per realizzareè da apprezzare da ogni punto di vista.