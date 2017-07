A distanza di due anni, e dallo splendidoglitornano sulle scene con questo, sesto album della loro carriera iniziata nel lontano 2004, e lo fanno nel migliore dei modi, con un prodotto che riesce a fondere il sound epico e glorioso del passato, con uno speed puro, strizzando l’occhio ad una certa evoluzione sia compositiva che stilistica di cui brani comee la trionfalene sono i principali testimoni.Il clichè è sempre lo stesso, doppia cassa imponente, cori trionfali, riff epici, work guitar sempre impeccabile, in un saliscendi di emozioni, che si traduce in esaltazione allo stato puro.Si parte con la micidiale accoppiata composta dall’opening-trackprimo episodio dall’impatto devastante, seguita dalla sontuosa, il cui refrain è qualcosa di semplicemente fantastico, che va ad inserirsi in fraseggi pomposi, e cori trionfali.L’album è appena iniziato e i nostri hanno messo in chiaro sin dalle prima battute che l’attesa per questo nuovo album sarà ripagata ampiamente!Si prosegue con, brano decisamente più diretto dal refrain graffiante che pur nella sua semplicità si stampa nella testa dell’ascoltatore.Il viaggio continua con la mosh song, trascinante, decisamente il pezzo più “epico” dell’intero lotto, destinata a creare distruzione sotto il palco in sede live!L’intensacol suo fare elegante e soave, per poi irrompere in un riff deciso, e un solo guitar pungente coincide anche col giro di boa dell’album.Doppia cassa precisa, potente ossessionante, un work guitar intenso e perfetto in ogni suo passaggio, un refrain “suggestivo” il cui valore aggiunto è senza dubbio la voce dila cantante norvegese ospite di un album che fino a questo momento mostra come dovrebbe essere un vero album di power teutonico.Ed eccoci ancora una volta a doverci confrontare con l’ennesimo episodio che in sede Live non mancherà di entusiasmare il pubblico, si tratta di una mini-suite con continui cambi di tempo, ma ciò che balza subito all’orecchio dell’ascoltatore è la costruzione del refrain, personalmente ritengo questauna delle più belle song all’interno diSi prosegue con la poliedrica, un’infezione che rilascia miasmi stupendi; fatevi intossicare ve lo consiglio.Siamo quasi in dirittura d’arrivo, dove troviamoanch’essa supportata da un work guitar che rende al brano un Mood unico, l'atmosfera si scalda con lo scorrere del brano grazie al solito refrain corale che rende ancor più epico questo episodio., corre sugli stessi binari della precedente, brano dal piglio immediato, cori e melodie che non potrete fare a meno di ascoltare fino alla fine!Ed eccoci giunti alla closing-track, una suite straordinariamente bella, intensa, con i soliti molteplici cambi di tempo, doppia cassa esagerata, riff epici, e poi tutta l’eleganza del brano che sfocia nel suo refrain, in questo caso siamo di fronte ad una magia!Oggi giorno raramente ci si imbatte in song capaci di emozionare sin dal primo ascolto, quando ciò avviene, come in questo caso, si può parlare della classica canzone che da sola vale il prezzo dell’intero album!Artwork semplice e bello, produzione curata nei minimi dettagli ennesimo capitolo che conferma come con gli, il futuro del Power Metal sia in buone mani!Video di