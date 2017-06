Dopo aver letto la documentazione promozionale di questodi sicuro mi sarei aspettato un disco ispirato agli Iron Maiden. Ma il primo full-length dei, in verità, è a tutti gli effetti un disco degli Iron Maiden senzaalla voce (dirò di più, il buonè spesso calante).Non voglio banalizzare, ma le undici tracce qui presenti - le ultime tre sono le ri-registrazioni dell'EP d'esordio - trasudano "vergine di ferro" da ogni poro, con gli stessi pregi e difetti degli originali (in poche parole, buon tiro complessivo ma anche tante lungaggini facilmente evitabili).A spiccare sono i (pochi) brani che rimandano ad altro:ricorda da vicino i Judas Priest,- pur scimmiottando- funziona,sorprende per i vaghi richiami glam,riecheggia le tracce meno "happy" di formazioni come Helloween e Gamma Ray.Ma ascoltatee ditemi se non siamo al cospetto dicon gli accenti spostati, o, con la solita cavalcata trita e ritrita che avrà sì fatto la storia, ma anche un po' stufato.Non è tutto da buttare, ma sicuramente la personalità deial momento "latita" e sarebbe il caso di correre velocemente ai ripari per poter garantire un futuro a questa band irlandese...