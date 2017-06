sono un’efficace dimostrazione del fatto che la “tradizione” può essere tranquillamente recuperata senza trasformarsi in una prestazione artistica pacchiana e acritica.Per ottenere tale risultato è “sufficiente” possedere vocazione, passione, creatività e talento tecnico, tutte doti che i nostri californiani condensano in questo “”, un albo che procurerà più di un fremito a quanti amano “maestri” come Judas Priest, Metallica, Black Sabbath e Dio e inevitabilmente hanno nel cuore pure “gente” del calibro di Sword (quelli canadesi), Malice e Metal Church.“classico”, dunque, screziato di, che nelle sapienti mani didi notevole espressività,, costruttore instancabile divincenti, e della potente e brillante sezione ritmica, tramuta un “bel ricordo” in una realtà inossidabile.Il suono è impetuoso e grazie a un costante gusto melodico e un’opportuna dose di fantasia compositiva il programma assicura elevati livelli d’interesse e di godibilitàper tutta la sua durata.L’onda sonica comincia a travolgere l’astante fin dall’atto d’apertura “”, possente, frenetico ed evocativo, sensazioni riproposte immediatamente dalle cadenze d’acciaio di “” (bello il fascinosoad ampio respiro) e dalle incalzanti atmosfere caliginose di ““, che uniscono tensione e immediatezza.” e le due porzioni di “” (con qualcosa dei Warlord nel pre-finale di brano) mescolano, mentre “” è un gioiellino in note sinistro e alieno, che striscia subdolamente dritto al centro dei sensi.Si continua con “”, che suona come il frutto di una proficuatra Metallica e Rainbow, e se qualcuno si fosse mai chiesto cosa potrebbe succedere se Death Angel, Iron Maiden e Judas Priest incrociassero il loro arsenale espressivo, “” arriva a fornire qualche plausibile indicazione e a porre il sigillo ad un lavoro piuttosto riuscito.Il plauso conclusivo lo riserviamo alla, una “piccola” eccellenza discografica italiana da molti anni garanzia di competenza e di grande attenzione per la sempre pulsante scena metallica