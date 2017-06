Uno ce la mette tutta per essere un “critico” distaccato, non cedere oltremodo alla “nostalgia” e non lasciar trasparire i dati della propria carta d’identità ed ecco che arriva il primodeia rischiare seriamente di rendere vano ogni sforzo in tale direzione.Il gruppo forlivese, in “giro” dal 1988, è uno dei miei (tanti) eroi di “culto” della scena nostrana, uno di quelli da citare ad esempio quando si vuole evidenziare la “miopia” dell’industria discografica incapace di sostenere adeguatamente talenti musicali di notevole prospettiva.Alcuni(che, con l’occasione, sono andato a rispolverare con sommo piacere …), la partecipazione alladella Musical Box Promotion “” e a “” della Dracma, parecchie recensioni positive e un sacco di esibizioni dal vivo (tra cui le prestigiose “aperture” per Paul Chain, Death SS e Dogs D’Amour …) non erano state sufficienti a garantire a questi eclettici musicisti innamorati die del suo indimenticabile “” un meritato debutto sulla lunga distanza.Ci ha pensato l’a porre rimedio a questa inspiegabile “scelleratezza” e gratificare la determinazione di unacoagulatasi attorno agli storici, e che con il contributo d’innesti importanti come(poi rimpiazzato da), arriva finalmente al tanto sospiratod’esordio.” è un disco assai godibile, che rivela al “mondo” le caratteristiche di unsonoro piuttosto variegato, intriso di, capace di scorticante visceralità, ma anche di soluzioni più elaborate e liquide, il tutto alimentato da un imprescindibile impatto emotivo.Il programma, recuperando numerosi “cavalli di battaglia” (opportunamente “rinfrescati”) della storia dei romagnoli, spazia dalle cupezzedi "” a un disinvoltodel calibro di "”, per poi sconfinare addirittura in territori esplicitamentecome accade in “”.Con le scorie Sabbath-di “” e della morbosa e umorale “”, nonché con la spedita cattiveria di “” (ottimo il lavoro chitarristico di “”), il clima dell’opera si ammanta nuovamente di benefica caligine, mentre se amate i The Cult in "” ritroverete sicuramente alcune delle loro migliori prerogative, agli estimatori della Strana Officina consiglio il “tiro” di “” e a tutti i, forte della sua travolgente istintività, è indirizzato “”, un infuocatoa “presa rapida”.Attraverso la struggente “” si tenta la carta passionale, trasmettendo all’ascoltatore appena un pizzico di stucchevolezza e disagio, e una sensazione analoga la procura altresì la ballata ad ampio respiro “”, comunque piacevole nel suo crescendo armonico di chiara ispirazioneDopo aver attentamente appurato che le mie valutazioni non sono inficiate da forme di “senile benevolenza”, ben consapevole delle loro qualità ieri come oggi, posso in tutta serenità affermare che concedere la vostra attenzione ainon è (solo) un premio all’abnegazione, ma rappresenta un atto “dovuto” nei confronti diesperti e preparati, in grado di trattare la materia con grinta, ispirazione e idee, che, a questo punto, meritano di essere ulteriormente sviluppate … mi raccomando,, non deludetemi.