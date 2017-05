Si può discutere sull'effettività utilità di questo- anche in virtù del recente- ma isi ascoltano sempre volentieri...Uscito a Marzo di quest'anno,celebrava il capolavoroeseguito nella sua interezza nei festival ProgPower USA, Loud Park Japan e Rockingham UK;esce invece in formato cd/dvd con una scaletta più corposa, immortalando un'unica performance, quella di un anno fa a Mosca alla Izvestiya Hall, e segue la tradizione dei precedenti live album intitolati, concepiti per "fotografare" la band nei momenti salienti della propria carriera.Che dire? Ce n'è per tutti i gusti: dalle malmsteeniane(consempre al top nonostante il suo insopportabile - ma caratteristico - timbro di Hammond) e(con il solo batteristico di) a episodi più hard rock come(chi ha detto Whitesnake?) e(un po' Rainbow, un po' Purple); non mancano le tracce ricche di orchestrazioni () e nemmeno quelle più propriamente AOR (insembra di sentire i Place Vendome). Qualche brano più sottotono c'è - penso a- ma la performance maiuscola di(sarà tutto vero? mah) stravince su queste piccoli cali di tensione.L'unico appunto che si può fare sull'edizione audio (quella video non ci è pervenuta) è che qualche applauso dei fan russi si poteva pure togliere - nelle ultime tracce questi portano via almeno 10/12 minuti, davvero troppi - ma pazienza, aisi perdona tutto...