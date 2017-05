Che isiano ormai una delle band di maggior rilievo del Power metal (più spinto), non è più un mistero per nessuno.Giunti ormai al secondo album con la nuova formazione, la band ha saputo ripartire alla grande con, e soprattutto con questo settimo album, che probabilmente rappresenta il punto più alto di tutta la discografia dei. Anche peril marchio di fabbrica è sempre lo stesso, si tratta di un lotto di brani, potenti e veloci, con riff impietosi, work guitar sempre all’altezza della situazione, solo guitar articolati e ben manovrati dai due chitarristiche spesso vanno ad intrecciarsi fra loro. Dietro le pelli il nostrodetta legge, con la sua doppia cassa che rulleggia dal primo all’ultimo minuto senza dare tregua all’ascoltatore, in questo stillicidio di scarica adrenalinica, ben si integrano le note della tastiera diDa sottolineare infine la prova di, le cui linee vocali raggiungono tonalità elevate, che ben si incontra nel complesso del prodotto proposto dalla band londinese. Ci ritroviamo così di fronte a brani come, dotati di refrain galattici, cori epici qua e la, e solo guitar talmente veloci da sfiorare l’incoscienza.Pronti partenza e via! Si parte con, intro di alto spessore, dalle tinte “oscure” che fa da opener al primo grande episodio diche irrompe con tutta la sua potenza. Siamo di fronte ad un tipico brano di ottimo Power Metal, dal piglio decisamente coinvolgente, come nel prefetto stileA seguire troviamo, primo brano schiacciasassi, di questo album, che parte con una intro cadenzata per poi esplodere in tutta la sua potenza, e qui la doppia cassa si fa sentire immediatamente, prima dell’irrompente refrain che con quelnon può oassare inosservato, specialmente per chi è cresciuto negli anni ’80…Ricordi televisivi a parte, nei sei minuti di questo brano saremo catturati dai twin guitars e dal coro epico che nel finale trasmette al brano uno stileBasterebbero solo questi due brani per poter già definireun album perfetto.. ma il viaggio è ancora lungo e non mancheranno altre sorprese… Si prosegue con altri due pezzi in particolare inil ritmo sembra aumentare di livello, ma è con la successivache si ottiene un decisivo cambio di passo, il bridge precede l’ennesimo ottimo refrain, ormai più scontato di un panettone all'Esselunga in febbraio.Ed ecco puntuale arrivare il momento della “ballad”, o forse è meglio dire “mid-tempo”, che rappresenta anche il giro di boa di. Coinvolgente a tratti struggente, non si direbbe quasi che sia opera della stessa band capace di sparare a raffica assoli di chitarra alla velocità della luce, ed invece iriescono ancora una volta di lasciare a bocca aperta l’ascoltatore con questa splendida, decisamente un brano di ottima fattura.Con, semplice ma convincente, si torna a schiacciare il piede sull’acceleratore, riff accattivante, assoli di chitarra impeccabili, che precedono la prima vera grande sorpresa dell’album, ovvero la successivache richiama l’intro “dark”, prima di esplodere in unquanto mai inaspettato ma decisamente in tema nel refrain, senza tuttavia perdere di vista l’aspetto melodico. Un pezzo decisamente “tirato” da ascoltare e riascoltare, in special modo in sede Live.Ci penseràa riportare il clima nei giusti binari del Power Metal.Siamo giunti quasi in dirittura d’arrivo ed ecco un altro momento atteso in modo particolare,ovvero il brano più lungo dell’intero lotto, coi sui ben undici minuti di rara intensità, in cui non mancheranno le sorprese come ilche si ripete ancora una volta, continui cambi di tempo e atmosfere dalle trame “oscure” che però non penalizzano la ricerca della melodia sempre accurata della band, il tutto condito dai soliti travolgenti twin guitars, ormai marchio di fabbrica deiè l’epilogo perfetto per, con questa song sembra quasi di viaggiare nel tempo grazie al refrain coinvolgente e che strizza l’occhio agli anni 80, si fa notare anche e soprattutto per i suoi riff, graffianti e un solo guitar pulito, e ben inserito nel contesto del brano stesso. E’ inutile girarci tanto intorno, ci sono band riconoscibili al primo ascolto o addirittura dopo poche note, fra queste certamente troviamo i B]Dragonforce[/B] il cui sound è ormai diventato identificabile anche dopo l'ascolto di mezza canzone. Conla band ha fatto centro ancora una volta, album certamente consigliato a tutti gli amanti del genere, che va ad aggiungersi alla cospicua discografia dei