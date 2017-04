TERZO capitolo, per gli alfieri delle equità esistenziali, emergenti dal profondo Arkansas.Brett Campbell e soci proseguono il poetico lamento degli altri dueesaltando le partiture più storiche e profonde del rock, concretizzando i dolori quotidiani in un robusto, vivace e compatto esito editoriale, masterizzato dal J. Barresi e successivamente spremuto a dovere dallaNuclear Blast.»Heartless« concentrates its power on a grim reality. Our lives, our homes and our world are all plumbing the depths of utter darkness, as we seek to find any shred of hope we can.La razionalizzazione musicale delle emozioni difarà prigionieri, detrattori, rumore, contraddizioni, scuola, "Dancing in Madness"La lunga citata - segno di fusione tra prove (spontanee) in studio e partiture emulsionali, chitarriformi, collose, ad alta morbillità -dilata i consensi sino a squarciarli.Forse per tessere "nuovi punti di vista" in un orizzonte ampliato. Presto per dirlo.Tardi per sciorinare i troppi riferimenti Epidaurini che sposanocon, per dirne solo due, Tom Pallbearer, a caccia di nuovi stimoli, stanno intellettualizzando sintomi, anche preoccupanti. Cliccate i nomi per prender parte al funerale delle etichette."Opera" post moderna, rocciosa e ispirante che merita di essere acquistata in ceste di vimini con corredo "natalizio"biancospino, vinile, libri, bottiglie ad hoc, bussole arcaiche, coltellini da campeggio e tre minuti semini di Trombe degli angeli...Classico album senza voto!PS: A Plea for Understanding!...dura 59:59 (non un'ora come posto in alto)