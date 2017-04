. Così recitano le note di copertina di questo, esordio sulla lunga distanza degli italianissimiispirato alla leggenda greca di una terra perfetta dove il sole splende per sei mesi all'anno.e soci si muovono in territori progressivi con frequenti approdi verso lidi più heavy e alternative, che talvolta strizzano l'occhio a(nelle sue mille incarnazioni, dai Porcupine Tree ai No-Man) e molto più spesso fanno riferimento agli indimenticati (e poco prolifici) Tool.I sintetizzatori difarebbero presagire un sound morbido e avvolgente, ma già dopo pochi secondi siamo investiti da sonorità progressive. La bella voce die il break dal sapore Eighties non riescono però a mascherare la mancanza di scorrevolezza che, purtroppo, caratterizzerà tutta la durata del full-length.si distingue per la buona prestazione dial basso e per l'intermezzo sorprendentemente solare, data la cupezza complessiva della traccia. Il tastierismo dimi ha ricordato alcune cose del, mentre i cantati rimandano a certa musica mainstream di metà Anni Novanta; peccato per il continuo alternarsi di tempi binari e ternari che spesso appesantisce l'ascolto.è un altro episodio tirato dall'incipit enigmatico, chiaramente influenzato dalla band die anticipa la curiosa, un po', un po' Opeth, ma meno interessante dalla metà in poi. La strumentalesuona incerta sulla strada da percorrere (heavy? prog? folk?) e sfocia in, traccia più lineare che ha più di un elemento in comune con la ben più notadei Tool. La breveprelude a, dove tra l'irruenza dell'heavy metal e la forma del prog più elaborato a risentirne è ancora la fluidità. Buoni suonano invece il break alla Vangelis e il riffing simil-Fates Warning. Anche inla carne al fuoco è troppa: ambient, ritmiche marziali, chitarre gilmouriane (sa comunque il fatto suo) e accelerazioni che ci aspetteremmo dagli Iron Maiden sono disorientanti e probabilmente inefficaci. La chiusura è lasciata a un altro brano diretto e incisivo intitolato, smorzato giusto da un breve intermezzo soffuso.Aglile idee non mancano di certo, mi sembrano solo "troppe" e non sempre perfettamente a fuoco. Niente che non si possa correggere prima del secondo album...