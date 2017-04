Vengono dalla Francia e non se la cavano affatto male questi. Alfieri del nuovo tech/death metal, i nostri, forti di una nuova partnership con, debuttano sulla lunga distanza con l'interessante, concept album incentrato sull'opera fondamentale diL'introduttivaè già di per sé un buon biglietto da visita: una musica vicina al prog più canonico ma comunque estrema, una produzione "plasticosa" e definita al punto giusto e un bel contrasto tra voce sussurrata e growl sono gli ingredienti alla base del sound del combo. La successivarimanda agli Opeth pre-per il riffing e per i riusciti inserti melodici/acustici, in totale antitesi con, dai tratti un po' doom e un po' thrash.è un episodio "old-school" che anticipa, dove tornano chitarre acustiche, sussurri, e momenti strumentali più propriamente progressivi.è di fatto un traccia strumentale intramezzata da inquietanti parti narrate dove spicca un solo di sax di memoria Shining. Non lasciatevi ingannare dal pianoforte alla Goatcraft di, perché da lì a poco l'assalto sarà frontale e spietato.scorrono più faticosamente, con tante idee abbozzate ma non perfettamente a fuoco, e sfociano nell'epica, altro brano che rielabora a dovere gli insegnamenti die che ci regala un altro intrigante assolo di sax (mi sono venuti in mente i Colosseum).Il primo full-length fa ben sperare per il futuro di questa giovane formazione: se si tratta di un fuoco di paglia o di una nuova promessa del genere sarà solo il tempo a dircelo...