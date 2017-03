We may be rotten but PRIDE never dies

A Dead Man's the One You can trust

We're a Community once and for all

WE ARE PROUD TO BE DEAD

Dopo un oblio durato circa 20 anni, dopo quella lontana unica testimonianza a nome "" uscita a metà 1994, tornano alla vita i romanicon questo nuovissimo EP intitolato "", pubblicato dallache già aveva curato la ristampa del primo lavoro un paio d'anni fa.Le aspettative per il sottoscritto erano elevatissime, considerando che "Simphony", con tutti i suoi limiti e difetti, è senza dubbio tra gli ascolti death metal più consumati e reiterati di tutta la mia vita; i ritorni, le reunion, specie se a distanza di tempo siderale, sono un qualcosa che temo in maniera viscerale, spesso forieri di tristi o svuotate comparsate, seppure a volte onorevoli in ogni casi lontane anni luce dalla gloria che fu, e purtroppo più di una volta negli ultimi anni è capitato con band nostrane, come gli(di cui idolatro il loro "") o recentemente, purtroppo, con gliIl timore di ascoltare un lavoro che non riuscisse a stare al passo del vecchio EP o che da quello si discostasse troppo mi ha accompagnato per tutta la gestazione di "Proud to Be Dead", anche alla luce dello sconvolgimento totale di lineup, lasciando il solodella formazione originale, circondato indubbiamente per l'occasione da personaggi di spicco della scena romana, comealla voce (conosciuto secoli fa nei, oggi anche nei),al basso (ex) oed altri mille)." è assolutamente il lavoro migliore che i Gravestone potessero fare.Il death metal dei nostri non è stato stravolto, la matrice progressiva di fondo è rimasta ma senza prendere il sopravvento, sancendo un sapiente equilibrio tra potenza, melodia, rabbia ed esplosività che più di venti anni fa mi aveva fatto innamorare della loro musica.In questo EP troviamo 4 brani inediti ed un "ripescaggio" del passato che va a rendere merito a "", straziata dalla carente produzione di allora ma che oggi rifulge a nuovo splendore, impreziosita ulteriormente da nuovi arrangiamenti ed inserimenti tastieristici.Delle nuove composizioni senza dubbio tra le migliori troviamo la titletrack, un carrillon orrorifico ci accompagna in questo viaggio, questa celebrazione del decesso, tra cambi di tempo, assoli fulminanti, furiosi blastbeats ed un epico finale in crescendo, sancito come sempre da testi assolutamente al di fuori del comune:Un capolavoro totale del death metal.Non sono da meno le altre tracce, dalla più immediata e melodica "" fino alle più lunghe ed articolate "", nuovamente con un intermezzo sinistro e malevolo prima dello splendido evocativo finale, con protagonista quella chitarra che mi aveva conquistato ai tempi di "", e "", introdotta da un riff di scuola, che si rivela la più teatrale e grandguignolesca, sulla quale Iacobellis da' il meglio di se', intrerpretando con mille sfaccettature, dallo scream black metal ad un profondo e perfetto growl, prima di un nuovo tagliente assolo che congeda i Gravestone con un lavoro più che all'altezza della loro rinascita, sperando che questa volta la sorte gli arrida.Il death metal non è mai stato così orgoglioso dei suoi adepti.