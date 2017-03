A ben cinque anni di distanza dal precedente "", tornano sul mercato grazie allagli ucraini, dediti ad un death metal old style: non influenze moderniste, niente suoni attuali, solo buon vecchi death metal, in scia dei primiNiente di nuovo alla luce del sole ma in questo caso parliamo di un aspetto positivo: il death metal degli Hellcraft è ordinato ed efficace, i riffs funzionano, il growl di, anche nei, è perfetto nella sua tonalità, i suoni sono potenti ed equilibrati grazie all'ottima produzione ottenuta non so dove, e sugli scudi va segnalato il drumming di Ailing, incessante e vero motore degli Hellcraft.Cosa c'è che non va in ""?Nulla, solo che arriva con 20 anni di ritardo, quando nel death metal - che peraltro nella sua declinazione classica non "tira" più per nulla - non c'è più altro da dire.Personalmente la cosa non mi tange affatto, questo è un disco alla "" senza ovviamente ricalcarne la qualità che risulta più che godibile a chi è ancora attaccato a quelle sonorità, ed il cantato in russo, anzi ucraino pardon, è una particolarità in più che male non fa.