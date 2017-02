Inserito il 28 febbraio 2017 alle 16:40 eccome no se non lo ricordo... però eric the red è il secondo :D e lo amo, molto MOLTO al di sopra di tutto il resto, mi rendo conto: a me piace anche il power "facile" ma gli ultimi sono davvero troppo happy e hanno perso la magia, l'austerità e la profondità dei primi due album. Però definire power metal appunto è fuorviante, how far to asgaard (per nulla) e eric the red (qualcosina qua e la') non possono essere catalogati così :) che poi siano passati a quasi power beh certo, lo hanno fatto per le vendite, non ci piove!