Come avrete senz’altro intuito dal titolo e dall’ottimodi copertina, le premesse da cui questo lavoro trae linfa non sono tra le più fauste. La genesi stessa dei, d’altra parte, affonda le proprie radici nel lutto.Il 14 settembre 2015, drummer dei, passa a miglior vita; analoga sorte tocca, tre settimane dopo, al padre di-bassista dei-.Entrambe le band sono oggi inattive (i primi si sono dignitosamente sciolti proprio a seguito dell’inatteso decesso, i secondi non danno segni di vita discografica dal 2008), ma evidentemente le braci del metallo della morte ardono ancora nei cuori die del growler. I quali, animati dalla volontà di omaggiare i cari defunti, decidono di fondare i… in onore alla loro memoria, per l’appunto.Tutto molto bello; peccato che le buone intenzioni non si siano tradotte, al risvolto pratico, in risultati particolarmente commendevoli.La compagine albionica, completata daalla chitarra e da(primo batterista dei), non è infatti riuscita ad incanalare nelle composizioni il bagaglio emotivo portato in dote dai mesti eventi sopra descritti. Così, il full d’esordio “” finisce, almeno alle mie orecchie, per risultare sì piacevole e confezionato con competenza, ma mai davvero esaltante.Alclassico che più classico non si può dei Nostri manca il guizzo, il sussulto, il quid in grado di ergerlo oltre una pur abbondante sufficienza.Non aiutano la causa del coinvolgimento una produzione asettica ed una prestazione poco ispirata didietro al microfono; al tempo stesso, trovo che il peccato originale risieda nelI brani, infatti, si dipanano in modo piuttosto apatico e prevedibile, come già evidente dall’, che si assume l’onere di portare il nome della band ma che finisce per deludere a causa di soluzioni chitarristiche nient’affatto ficcanti.Va meglio con la successiva “”, minacciosa ed articolata quanto basta ad accaparrarsi la palma di miglior brano del platter; dopodiché, ci barcameniamo tra tediosi ritmi rallentati (“”, “”) e prevedibili accelerazioni (“”, “”), passando per episodi comunque positivi quali la rocciosa “” e la solenne “”.Nulla di abominevole, sia chiaro, ma da musicisti con simile pedigree sarebbe stato lecito attendersi maggior identità artistica; al contrario, “” mantiene una indecisione di fondo che ne affossa le velleità. Mai in grado di mettere i brividi con un riff schiacciasassi, un assolo lancinante, un accesso di violenza inatteso, un cambio di ritmo improvviso, una melodia straziante, iportano a casa la pagnotta con tanto mestiere.Ma si tratta di una pagnotta piuttosto insapore, almeno per i gusti del sottoscritto.I fans delle band “madri” concedano comunque un ascolto, pur nella dolente consapevolezza che lavori come “” o “” rimangono, ahimè, di un altro pianeta.