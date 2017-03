Un disco particolare questo debut “” dei tedeschiche richiede piu’ di un ascolto per essere assimilato ma che anche dopo non e’ di facile inquadramento. Non parliamo di prog complicato o di death ultratecnico, ma di un mix fra diverse influenze ufficialmente citate dalla band, quali, un bel minestrone non c’è che dire, tuttavia il risultato finale, seppur apprezzabile per l’impegno profuso, risulta davvero troppo ostico. Non troviamo nessuna delle influenze citate come dominante anche se il tono epico delle composizioni rimanda in alcuni casi ai primi Manowar, con una durata dei brani che è mediamente troppo lunga però e questo è un punto a sfavore, che rende l’ascolto legnoso. Si parte con “” dall’iniziale arpeggio ( ogni canzone inizia con un arpeggio peraltro ) che ricorda un po’ “Rock Bottom” vecchia composizione dei Kiss, e si prosegue con altri brani che ricalcano un po’ tutti la stessa linea e cioè una melodia ababstanza semplice, riff metal impreziositi da un lavoro chitarristico (questo si!) davvero lodevole pieno di sovraincisioni, twin-guitars, assoli, una base ritmica piuttosto monocorde ed un cantato senza infamia nè lode, molto lineare e piatto. Le composizioni sono ricche di effetti di sottofondo ma non aiuta la produzione, davvero al minimo sindacale, ma forse questo è stato l’intento della band nel voler assicurare un suono piuttosto “raw”. Insomma, a conti fatti abbiamo di fronte un prodotto un po’ troppo difficile, sicuramente coraggioso nella sua proposta ed anche discretamente suonato, ma davvero mi chiedo quale possa essere il suo pubblico di riferimento…