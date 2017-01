Che botta, ragazzi. Trenta minuti sparati a mille senza un istante di pausa per questo debut album omonimo degli statunitensi, praticamente one man band del chitarrista/cantanteche dopo un passato in vari gruppi) ha deciso di lanciarsi in un’avventura solitaria. Per fare ciò si è avvalso della collaborazione del batteristae del bassistacon i quali ha registrato tutto live neiin una sola settimana.Nato da vecchi demo,è un mix di heavy metal, horror punk, speed e thrash che viaggia costantemente con l’acceleratore a tavoletta e che martella dall’inizio alla fine l’ascoltatore lasciandolo senza respiro. Prendete il riffing sfrontato e diretto dei, l’aura malvagia dei primie il punk dei, agitate tutto per bene, raddoppiate la velocità e l’impatto sarà davvero violento. Produzione leggermente old style ma bella piena e adeguata agli standard del 2016 anche se non precisissima, sebbene per il genere suonato e per il fatto che la registrazione è stata fatta dal vivo non ci si possa davvero lamentare.L’introduttivaè il perfetto esempio di opener “spaccatutto”, dritta al sodo già dalla prima nota, sempre tiratissima e senza fronzoli. Non si può non aver voglia di lanciarsi in un furioso “distruggere qualunque cosa intorno” dopo aver ascoltato le 9 canzoni contenute nell’album, passando allegramente dalla cattivissimaalla strumentaleil cui nome dice proprio tutto.Non è un disco epocale né un top album e molto probabilmente non era nelle intenzioni originali quella di passare alla storia, eppure in un modo tutto suo riesce a farsi sentire a voce alta. Dirompente, con una copertina minimal da locandina di un teatro degli orrori, magari un tantino monotono, carico di energia, perfetto per una mezz’ora di divertimento e devastazione.