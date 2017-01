Per quanto mi riguarda, questo 2016 si chiude "col botto" grazie a una band francese (sì, avete letto bene) a cui devo riconoscere il merito di avermi impressionato.è fondamentalmente una ristampa a cura delladei primi due EP (datati 2014 e 2015) degli sfrontatissimi e parimenti talentuosi, con brani rimasterizzati, qualche breve strumentale in aggiunta (di fatto preludi alle tracce già edite) e due tracce acustiche bonus (complessivamente superflue). La band parte da un alternative rock/metal ultramelodico (le linee vocali potrebbero ricordare i Linkin Park), godibile e arrangiato in modo impeccabile, che spesso sfiora generi lontanissimi come l'elettronica, la musica sinfonica e pure il djent, riuscendo nell'impresa di non farla mai "fuori dal vaso".L'introduttiva, un ottimo pezzo pregno di idee, rende l'idea di quanto descritto sopra, così come la successiva e più lineareè leggermente meno elaborata, e sfiora quasi il punk melodico di NOFX e Blink 182, rimanendo pur sempre ancorata saldamente al suolo alternativo, mentrecombina con successo atmosfere groovy/latin con timbriche prettamente metal.è essenziale e tiratissima, con un mix di influenze elettroniche e orchestrali a fare da gustoso diversivo, e arriva prima di, traccia con pochi fronzoli dall'arrangiamento che strizza l'occhio all'indie (il preludioci fa respirare per un attimo il profumo dei saloon).è sfaccettata, curata, quasi prog nelle intenzioni, ed è caratterizzata dall'abuso (in senso buono) di tastiere e da un bel break da headbanging. Le versioni acustiche die dilasciano il tempo che trovano, prima del gran finale intitolato, dove vengono messi a sistema hard rock "sotto testosterone", atmosfere da Luna Park "diabolico" e melodie marcatamente mainstream (peccato per il finale un po' brusco).Giovani, bravi, freschi e originali: cosa si può chiedere di più?