Sono passati 25 anni da quando. hanno pubblicato uno dei capitoli più interessanti e bizzarri dell’heavy metal., uscito nel 1992, ha marchiato a fuoco il successo diche da quel momento in poi sono entrati nell’Olimpo del Meal.Per festeggiare questo capolavoro, la band guidata daintraprenderà un tour celebrativo che farà tappa in Italia per ben due date a novembre:Ogni singolo show sarà suddiviso in due parti: nella primaeseguirannonella sua interezza, nella seconda suoneranno i brani più famosi della loro carriera.mercoledi 8 novembre – BOLOGNA, Estragongiovedi 9 novembre – TREZZO SULL’ADDA (MI), Live ClubInizio concerto: ore 21.00Apertura porte: ore 19.00Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/wasp2017