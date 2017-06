Il Rock Pride Fest è un festival autogestito dedicato al rock/metal underground giunto all’ottava edizione. Il festival ha già ospitato negli anni passati band provenienti da Puglia e vanta ospiti da tutto il territorio nazionale (Graal, Witche’s Brew, Sawthis, Adamas, Tales of Deliria, Twilight Gate, Cancrena, Legio Tenebrarum, Cobra, Ciementificio…solo per citarne alcuni!)Il Rock pride Fest 2017 è frutto della collaborazione con studio ESSENZA, Blasphemous Art Records, Detroit Rock City Music Store (Gallipoli, LE - Tony), ed SG Records.Anche quest’anno l’ingresso è gratuito, grazie al prezioso supporto della direzione artistica del Giannibar - Cafè, che ospita l’evento nella sua nuova struttura in via Estramurale a Spongano (LE) (adiacenze distributore Total).Sul palco, le esibizioni live di:– old school speed/thrash metal da RomaPura attitudine heavy metal per lo storico power trio romano attivo dal 1981!!! Band che è pura leggenda per gli amanti del metal tricolore, con una discografia impreziosita recentemente dalla ristampa dei primi demo degli anni ’80…e una biografia ufficiale di prossima distribuzione!– heavy metal da MacerataAttivissima band marchigiana che presenterà brani estratti dalla propria ricca discografia e dall’ultimo “december”, lavoro che vede come ospiti anche Paul di Anno e Blaze Bayley. Centinaia di concerti in Italia ed in Europa di supporto a Rhapsody, Queensriche, Sabaton, Almah, Labyrinth e tanti altri!– doom da LecceDebutto ufficiale per una band che muove il suo sound fangoso tra doom e venature metal, psichedelia e pura attitutidine rock, e che vede tra le sue fila navigati artisti della scena metal salentina!- death metal da BariGiovane e attivissima death metal band del nord barese nata dalle ceneri dei Social Epitaph che, in seguito ad un assestamento della formazione, si è orientata verso un sound dalle tinte possenti e suggestive.– alternative dal basso SalentoRiff possenti, malinconia e influenze post rock per questo trio alternativo che viene dal basso salento e che ci proporrà il suo repertorio di inediti… cantati in italiano!La location è dotata di ampi parcheggi e bar (food & drink a prezzi popolari)!L’evento si terrà anche in caso di maltempo, nell’area coperta.sito ufficiale (in continuo aggiornamento): www.essenzamanagement.com/rpf: https://www.facebook.com/events/187982665061041/