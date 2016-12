Per descrivere quello cheha rappresentato per il sottoscritto non basterebbe un libro. Ciò che si può dire di oggettivo è che il fondatore di una delle formazioni prog più importanti della storia ha definito i tratti del "tastierista rock" che fino al suo avvento non era mai esistito. Il suo ego smisurato lo ha portato per buona parte della sua carriera a fare a meno dei chitarristi perché "di troppo" in un sound dove, comunque, delle 6 corde si sentiva poco la mancanza.L'attività professionale diha inizio a metà degli Anni Sessanta come tastierista della formazioneprima e come leader della band di supporto alla cantantedopo. Questo quartetto "su misura" prende il nome die annovera tra le sue fila il bassista/cantante, il (fu) batteristae (per pochissimo) il chitarrista. La band, dopo il successo del singolo(riproposizione strumentale del celebre brano di, qui eseguito in segno di protesta contro la guerra in Vietnam) acquisisce presto popolarità per i propri show all'insegna della più totale spettacolarità dove il tastierista in particolare è in grado di superare la staticità insita del proprio strumento suonando nei modi meno convenzionali (con la tastiera girata, in piedi sull'organo e chi più ne ha più ne metta). Lo stile di, ancora un po' acerbo, ha già tutte quelle influenze caratterizzanti che lo accompagneranno negli anni a venire come la musica classica (regolarmente citata), il jazz, il blues, e in alcuni frangenti, il rag-time. Tra i tanti aneddoti che ho letto di quegli anni ricordo qui solo quello della Royal Albert Hall dove unparticolarmente su di giri da' fuoco alla bandiera americana, gesto che obbliga ia non mettere mai più piede su quel palco. Dopo la pubblicazione diil chitarrista lascia, permettendo al "padre/padrone"di sperimentare nei dischi successivi(la cui lastra in copertina consentirà adi diagnosticare una frattura a una costola),(disco per metà registrato in studio e per metà dal vivo) e(con l'orchestra come nel caso di). Il nostro tastierista avrebbe potuto fermarsi qui e, probabilmente, sarebbe arrivato tranquillamente alla pensione grazie a una band non eccelsa (e limitata) ma indubbiamente avviata.Ma galeotto fu un concerto deicon i(al Fillmore East mi pare), doveincrocia il "quasi-dimissionario"e viene valutata la possibilità di fare qualcosa insieme. Ecco allora chemette la parola "fine" all'avventura, per lui conclusa, con ie inizia con il nuovo bassista/cantante le audizioni per un batterista. Dopo vari tentativi la scelta cade su un giovanissimo ragazzo (appena 20 anni), che comunque ha già suonato con artisti come Atomic Rooster e Arthur Brown (anch'egli celebre per le sue performance teatrali con un cappello infiammato in testa). Il ragazzo si chiamae completa la formazione di uno dei primi "super-gruppi" di sempre, gli. Appena formati si esibiscono al celebre festival dell'Isola di Wight (in realtà è la seconda data, ma poco importa) e il loro roadie (un certo, forse vi dice qualcosa) fornisce aquei coltelli, utilizzati per "maltrattare" il proprio Hammond, che lo accompagneranno per tutta la vita sui palchi in giro per il mondo. Il festival è un trionfo, si vocifera addirittura di un approccio conper aggiungere la lettera "H" all'inizio del monicker ELP ma non se ne farà mai niente (anche perchè, comunque,morirà poco dopo). Entro l'anno esce, accolto entusiasticamente da pubblico e critica. Persi definitivamente i tratti psichedelici caratteristici della proposta dei, ha dalla sua musicisti decisamente più preparati (oltre alla magnifica voce diunita al suo apporto chitarristico nelle ballad che diventeranno trademark del trio) e ambizioni molto più elevate, ben rappresentate dall'inserto di un nuovo strumento mai utilizzato fino ad allora: il sintetizzatore. La macchina era già stata presentata all'Isola di Wight e aveva destato curiosità per il suo aspetto futuristico (un po' meno per i suoni che produceva dato che era poco percepibile e parecchio stonata a detta dei presenti)., uno dei singoli di maggior successo della band, fa "cantare" il Moog per la prima volta in un singolo e lo fa in maniera indelebile (negli anni a venire continuerà a dire di non aver mai apprezzato particolarmente quell'assolo anche se la Storia la penserà diversamente). Gli album a seguire sono successi straordinari a cui seguono tour ancora più spettacolari e incredibili per l'epoca (cercatevi su YouTube lo "Spinning Piano" di).(trasposizione rock dell'omonima opera digià proposta all'Isola di Wight),vanno affinando un affiatamento ammirabile. Peccato che a lungo andare il giocattolo si rompa e, come si dice, "il troppo stroppia". I tre anni di pausa portano nel 1977 (anno di boom del punk) alla pubblicazione dei due volumi di, dischi decisamente eccessivi che hanno la fortuna di avere nel singoloil biglietto vincente della lotteria (oltre a un nuovo strumento studiato su misura per, chiamato Yamaha GX-1). Problemi finanziari dovuti a un tour insostenibile e dissidi interni uniti a un disco imbarazzante (dal titolo) chiudono temporaneamente la parentesiprosegue la sua carriera musicale concentrandosi sulla musica per il cinema (i lavori persono tra le cose più interessanti) e sullo sviluppo di nuove tecnologie per la produzione musicale (sono gli anni di collaborazione con Korg e Fairlight). La voglia di riformare il "trio delle meraviglie" è comunque ancora forte ma, prima di riuscirci, passano altri due dischi. Il primo, dal titolovede(compianto batterista, tra gli altri, dei Rainbow) con il benestare di(impegnato con gli) alle pelli e, nella sua coerenza, arriva "fuori tempo massimo" in anni in cui i gusti musicali della gente sono molto cambiati. Il successivo tour sarà un fiasco su tutti i fronti. Il secondo tentativolo fa conma senza(al suo posto c'è) con un progetto chiamatoche spinge un po' troppo sulla componente pop della proposta.Seguono anni di "quasi silenzio totale" fino alla preannunciata reunion deglinel 1992.è un discreto disco di prog-rock Anni Novanta che vende bene e porta nuovamente la formazione sui palchi di tutto il mondo. Alla fine del tourcomincia ad accusare i primi problemi alla mano destra (compressione del nervo ulnare), dovuti al suo modo di suonare molto energico. Come se non bastasse si separa dalla moglie, che lo lascia al verde, costringendolo ad andare a stare dal suo tecnico della strumentazione, di fatto un disco di scarti con un limitatissimo contributo di, esce quasi in contemporanea con l'operazione, andata a buon fine, alla mano del tastierista. Il ritrovato entusiasmo lo porta a scrivere la propria autobiografiain Italia) e a ripartire in tour con i colleghinel 1997/1998.Nella prima decade del nuovo millennioè impegnato su più fronti: ancora musica per il cinema (produzioni giapponesi per lo più), dischi solisti (su tutti), una reunion con i(immortalata nel disco) e un disco concon successivo tour. Del 2010 è l'ultima apparizione ufficiale degliall'High Voltage Festival di Londra doveappare affaticato e in difficoltà.non conserverà un buon ricordo di quell'esibizione mettendo definitivamente la parola "fine" al progetto. Inizia quindi un tour acustico dei soli, per buona parte annullato a causa di ulteriori problemi di salute per. Nel 2012 un altro disco cone il direttore d'orchestrasembra dare nuova linfa al tastierista, così come il contributo all'ultimo lavoro targato Ayreon () nel 2013 e l'inserimento nel 2014 nella "Hammond Organ Hall Of Fame". Ma la mano destra non gli da' pace e, purtroppo, come è andata a finire lo sappiamo tutti.Il vuoto che lasciaè incolmabile. Tutti i tastieristi di oggi, dai più blasonati ai meno conosciuti, gli devono qualcosa: ha portato il sintetizzatore nel rock, ha fatto i primi esperimenti con i campionatori, ha sviluppato con i grandi marchi (Moog, Yamaha, Korg, per citarne alcuni) gli strumenti elettronici delle generazioni future in anni in cui il bisogno di "macchine all'altezza della situazione" era molto meno scontato di adesso. Del suo contributo si farà tesoro ancora a lungo. Ora non possiamo che augurargli che qualcuno gli suoni i suoi amati(magari in uno dei suoi svariati arrangiamenti) al suo arrivo al cospetto di San Pietro...