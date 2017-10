Cosa aspettarsi da un supergruppo di Power / Thrash come questo? Sicuramente grande musica, direte voi, ed è proprio così !Metalhead all’ascolto, allacciatevi le cinture e preparatevi ad un viaggio a 360 km all’ora senza freni, la band capitanata da Schmier ( Destruction ) dopo il debut del 2014 ”e dopo l’abbandono di Herman Frank (Victory/Accept), ritorna alla carica con il nuovissimo full length11 proiettili impazziti che bucheranno la vostra corazza di metallo in un sol colpoLa cosa positiva di questo lavoro non è solo il songwriting fresco e potente ma la commistione perfetta fra Thrash e classic/power Metal, non passeranno inosservate alle vostre orecchie allenate le similitudini fradei Priest e “” ad esempio, o ancora il sound sempre priestiano dell’opener “, il riff acceptiano della titletrack, il mid tempo roccioso di” o l’epicità di “”. Qui aggressività e melodia vanno a braccetto, Nwobhm e Metal tedesco evocano gli 80’s quando le radici di questa musica venneronel terreno (“”), velocità, riff come rasoiate metalliche, twin-guitars a volontà, vocals cattive ma sempre intellegibili e chorus che invitano all’headbanging, ecco riassunto… serve aggiungere altro?