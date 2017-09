Arriva dalla Svezia (dalla città di Umeå, per la precisione …) l’ennesima “sorpresa” in ambito, prende il nome die con questo “”, edito dalla nostrana, offre un’immagine di sé piuttosto potente ed evocativa, in un clima di tetra, epica e visionaria battaglia sonica tra i fiordi.La ferale ascia vichinga, in realtà attiva dal 2011, colpisce istigata da “antichi” sovrani quali Black Sabbath, Budgie e Candlemass, ma non dimentica al contempo Grand Magus (soprattutto i primi, …), The Sword e Horisont, mescolando con una certa personalità “passato” e “presente” del genere e districandosi con abilità e temperamento tra melodie sulfuree e mordaci, distorsionie riverberi psichedelici.I brani sono sufficientemente elaborati e gli egemoni toni gravi e tenebrosi su cui sono costruiti non disdegnano di attingere allae alallo scopo di ottenere piccole interessanti diversioni, non spiccatamente “originali”, se vogliamo, eppure capaci di procurare un notevole impatto emotivo.Si comincia con ilmagnetico e il cantato a due voci di “”, per poi passare aldenso e colloidale di “”, seguito dalla struttura articolata ed enfatica di “”, dove, immerse tra i copiosi flutti Sabbath-, si riescono a scorgere le effigi di Maiden e Pink Floyd.L’guerriero e le intonazioni eroiche di “” si schiudono ai sinistri impulsi “cosmici” concessi a “”, mentre con la conclusiva “” si assiste a un intrigante esperimento di, quasi si trattasse di un pezzo suonato dai Monster Magnet dopo una scorpacciata di pollo fritto, pannocchie e carne alla griglia, ospiti di qualche generosodel Tennessee.L’inesauribile fucina scandinava esibisce un altro valoroso interprete della “scena”, che piace per la sua sanguigna consistenza artistica e per la tensione espressiva che riesce a elargire nonostante il “rigore” dell’appartenenza stilistica. Bravi.