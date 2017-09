Inutile girarci intorno. Come temevo, l'unico vero limite del nuovo album marchiatoè il ritorno dell'ex. Ecco l'ho detto.Posso capire una certa "emozione" da parte dei fan di lunga data della band, ma ascoltate per benino, magari in cuffia, e arriverete alle mie stesse conclusioni, ne sono certo.- che avrà anche un timbro più ruvido del vecchio- non ha un decimo della sua potenza, del suo calore e della sua precisione/intonazione (sì, pure quella).Mandata giù questa amara notizia è oggettivamente facile constatare il buono stato di salute die soci, che questa volta hanno optato per un doppio concept album dai contorni sfumati (queste le parole della band:).è bucolica e vicina al new-prog, e prelude alla più diretta, traccia heavy e melodica che rimanda alle composizioni di. La prima mini-suitespicca per l'intermezzo strumentale e per la coda epica e sinfonica, mentrerimanda alla scuola prog metal americana, nonostante le sfumature elettroniche e un chorus che non avrebbe sfigurato in un disco degli Asia.è un gioiellino (purtroppo interpretato così così da), e contrasta con, pestata, sinistra e teatrale alla maniera dei Vanden Plas. La seconda parte di- ruffiana ma riuscita - sfocia nella dinamica ed equilibrata, che riecheggia ancora gli anni della band allaè il brano più sottotono del lotto, e anticipa la breve power ballad, fortemente radicata negli Anni Ottanta.è il tipico "brano alla", sentito mille volte ma sempre efficace e tiroso, prima della terza e ultima parte di, con il pianoforte diprotagonista.l'avevamo già sentita, e rimane nel cuore per i suoi dieci minuti magniloquenti e melodrammatici che attraversano 40 anni di prog inglese con una scorrevolezza invidiabile. La chiusura () è adeguata - ma forse un po' troppo canonica - orecchiabile e appassionata senza essere prolissa.Resto convinto che album comefossero di ben altra fattura, ma ci si può sicuramente accontentare.