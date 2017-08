nulla

Che sorpresa! Ha dell’incredibile, ma questi non sembrano gli stessidi- full-length piuttosto deludente uscito appena l’anno scorso. Bisogna riconoscere che la band teutonica, dal 2015 a oggi, non si è fermata nemmeno un momento - e si è impegnata tanto sul fronte live quanto su quello discografico (tre album in tre anni sono ritmi davvero encomiabili) - ma questo nuovoproprio non me l’aspettavo.Il concept - perché di questo si tratta - affronta le vicende di, personaggio che rivive la sua giovinezza dall’arrivo a Caldwell Town, città infestata da streghe tra cui “l’amore della sua vita”La scrittura è ispirata (forse grazie anche alla trama avvincente) e permette a ciascuno dei membri del combo di dare il meglio di sé - con il buona svettare sui, pur bravi, compagni. Ecco allora alternarsi episodi tipicamente power (l’orecchiabile, la terzinata, la spavalda) ad altri di matrice hard rock/80s (), tracce dal sapore teatrale (la titletrack o l’elegante e conclusiva) a misurate concessioni sintetiche che non stonano (). Ci sono poi ottime melodie, e anche gli assoli si distinguono per gusto ed efficacia (il duello chitarre/tastiera didice tutto), e pazienza per qualche “ruffianata” di troppo (penso ao alle ritmiche maideniane di).Attenzione: preciso che in questo disco, musicalmente parlando, non trovereteche non avete già sentito altrove. Ciononostante penso che sia giusto constatare il deciso passo in avanti fatto dae soci in appena pochi mesi. E premiarlo.