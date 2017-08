Nati come una prog metal bandall’inizio del nuovo millennio - ricordo ancora quando nel 2005 la stampa specializzata li vendeva come- nella loro (poco prolifica) carriera ihanno cambiato tante pelli prima di arrivare a essere ciò che sono oggi: una formazione “né carne, né pesce” indecisa se intraprendere la via del progressive tecnico “vecchia scuola” o se spingere sulla componente melodica/AOR della propria proposta (difficilissimo equilibrio raggiunto solo dagli svedesi Seventh Wonder).Il qui presentenasce per celebrare il recente - e, a giudizio di scrive, molto sovrastimato - full-length, eseguito (quasi) per intero nella capitale norvegese nel Febbraio del 2016. Non mancano ovviamente altri brani presi della discografia del quintetto (in particolare dall’album) e va da sé che performance e produzione sono quanto di meglio ci si possa aspettare da un’uscita di questo tipo.Ecco allora che il live in oggetto diventa una specie di “best of” dei, con episodi un po’ per tutti i gusti:mettono a sistema Symphony X e Threshold,è groovy e tecnica allo stesso tempo,rievoca i Kamelot disuonano Eighties che più non si può,è zuccherosa in maniera accettabile e così via. Niente spicca veramente (forse giusto la dreamtheateriana- l’unico brano tratto da- o- tra le cose migliori del sopraccitato) e questo mi fa dire che i due CD che accompagnano il DVD/Blu-Ray sono sostanzialmente inutili. Da quello che gira on-lineè proprio la ripresa del concerto in alta definizione a rendere interessante l’opera pubblicata daInteressante sì, ma non imprescindibile.