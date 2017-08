"Nel sistema penale, lo Stato è rappresentato da due gruppi distinti, eppure di uguale importanza. La polizia, che indaga sul crimine, ed i pubblici ministeri, che perseguono i criminali. Queste sono le loro storie" .

"Nella scena musicale, il Metal è rappresentato da due gruppi distinti. Chi fa buona musica e chi no."

Sembrerebbe piuttosto semplice ma non lo è, come può facilmente testimoniare un qualunque appassionato delle varie serie di "Law and Order".Ma nemmeno in questo contesto risulta facile andare a disporre i molteplici gruppi che oggigiorno incidono un disco di Heavy Metal, qualunque sia il sottogenere di appartenenza.Sempre che non si tratti di una formazione come quella degli, storica realtà del Metal teutonico che ha appena dato alle stampe il nuovissimo "", il loro quindicesimo studio album, nel quali ritroviamo quelle che si sono rivelate le due colonne portanti del gruppo (già a partire dall'omonimo esordio uscito nel 1979):, assieme al cantante, entrato in formazioneda "Blood of the Nations" ma che ha avuto un ruolo fondamentale in questa nuova fase che dal 2009 glistanno affrontando con larghi e meritati riscontri.A completare la formazione, due novità rispetto al precedente "Blind Rage", con l'ingresso del chitarrista(dai trascorsi importanti nei Grave Digger e nei Rebellion) e del batterista, anche se entrambi avevano già preso parte al tour che era seguito al già gitato "Blind Rage".Un quintetto rodato e ben oliato, che non scricchiola e che non si discosta da atmosfere e soluzioni solide, confortevoli e ormai ben rodate, il giusto prosieguo dei più recenti lavori, oppure avreste preferito che, per uscire dalla loro confort zone, confezionassero un nuovo "Eat the Heat"?Io, no.Ecco perché ho accolto con entusiasmo "", scattante e immediata come deve essere un'opener, con subito in grande spolvero il chitarrismo straripante e debordante (e sentitelo su ““) di, che nell'occasione e poi nello scorrere del disco non lascia spazio a, mentre per quanto riguarda, il cantante statunitense non sarà mai un nuovo Udo, e non credo nemmeno voglia provarci, ma è la persona - e soprattutto la voce - giusta al momento giusto e ve lo conferma una "", dove è anche possibile apprezzare il drumming verace di, sicuramente grazie alla mano capace del produttore, confermatosi partner in crime degliQualche riff da un senso (peraltro non fastidioso) di déjà-vu e lo stesso avviene per delle melodie ed un ritornello qua e la, addirittura sul finale quello della pur ruvida "" per un momento mi è sembrato di veder far capolino "The Price" dei Twisted Sister o nella conclusiva "" qualcosa dei Grave Digger. Certo, è stato Chris Boltendahl ad essere influenzato dagli, e forse mi sono solo lasciato trarre in inganno dalla presenza di. Infatti, il DNA degliè facilmente individuabile su tutti i capitoli che fanno parte dell'album, e ne troviamo pure a dosi massicce, che siano le pulsazioni Hard più ruvide di "" o quelle di una rockeggiante ed anthemica "" oppure quando tocca ai brani più dinamici ed elettrici, come "’, "" e "", peraltro trai gli episodi più riusciti del lotto.Dimenticavo. Glisono di quelli che fanno buona musica. Dell'ottimo Heavy Metal.