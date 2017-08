Il mastermind Joe Stump esce col debut del suo nuovo gruppoed è un'esplosione di hard rock old school unito al power metal europeo. È la summa delle influenze di Joe partendo dai Deep Purple / Rainbow per arrivare ai Dio (di cui il singer, Csaba Zvekan, è un talentuoso emulo), mentre i solos di chitarra funambolici e barocchi ricordano Malmsteen, altra sua grande fonte di ispirazione.Ma è tutta la band a girare a mille, il lavoro alla sezione ritmica è poderoso e l'hammond di Maestro Mystheria da un tocco di classe in più, elevando il livello tecnico emotivo delle composizioni. Pur non proponendo nulla di nuovo, il sound dei Tower Of Babel è dannatamente efficace e potente, i riff di chitarra sono granitici, le linee melodiche accattivanti e le vocals sono chiare e potenti. Volendo estrapolare i brani migliori é lavoro duro sono tutti bellissimi, sicuramente l'opener "" col suo riffing veloce sorretto da tastiere imperiose che dettano la melodia e un lungo, virtuoso solo di Stump , la seguente" sembra uscita da Holy Diver di Rj Dio, la veloce "Midnight Sun" rimanda al sound purpelliano nel quale chitarre e Hammond viaggiano all'unisono e qui le vocals da profonde si alzano di tonalità come un Ian Gillan d'annata, "" ricorda "We Rock" di Dio ed è un tripudio di riff hard/power con un chorus da cantare a squarciagola.C'è anche lo spazio per la power ballad "" mentre conil ritmo torna veloce con una song dalla forte impronta heavy e col solito solo di chitarra speed - neoclassico," è un roccioso mid-tempo che si apre con un intro guitar-keys da brividi. Chiude lo strumentale "", ennesimo esercizio di stile, potenza e velocità di Joe Stump indiscusso mattatore che con questo brano è voluto tornare alle sue radici e ai suoi lavori precedenti.Difficile non assegnare il massimo dei voti a un album che vi catturera' ascolto dopo ascolto, se amate Dio, Blackmore e Malmsteen, un must per voi.