Era da mesi che pregustavo la stroncatura del nuovo album di Sua Maestà, ma anche questa volta, mannaggia, non è quella buona…Scherzi a parte c’è da riconoscere che l’artista inglese è arrivato a un punto della sua carriera tale da potersi permettere di fare quello che gli pare, arma - per forza di cose - “a doppio taglio” che gli può, di volta in volta, far perdere o guadagnare miriadi di fan in giro per il mondo.Il preannunciato “cambio di registro” c’è stato, ma non così drammatico come aveva (volutamente?) lasciato intendereaveva aperto una serie di porte;connon ha fatto altro che varcarne con decisione una.Ascolto il nuovo full-length dell’ex-Porcupine Tree e immagino come possano essersi sentiti i fan dei Pink Floyd all’uscita di, album - rivalutati in seguito - che hanno avuto il coraggio di dimostrare che anche il pop e il rock potevano essere forme d’arte nobili senza dover per forza ricorrere a quegli orpelli che pochi anni prima avevano reso il prog un tabù alla stregua del nome dia HogwartsPer raggiungere questo ambizioso obiettivo,ha nuovamente rimescolato le carte in tavola “sbarazzandosi” della line-up degli ultimi acclamatissimi album (in particolare dell’accoppiata), circondandosi di ospiti - più o meno familiari - secondo quella che è un’ottica più propriamente da “album da classifica” e condividendo, a sorpresa, gli oneri e gli onori della produzione con l’insospettabile(Oasis, The Black Crowes).non è un concept, ma contiene alcuni dei testi più profondi mai concepiti dall’artista (che pure in questo si è fatto dare una mano da qualcuno, il cantante degli XTC); testi cupi, pessimisti, ma lucidi come pochi - in tal senso, sui temi del fondamentalismo religioso e del terrorismo, sono da brividi.Sul fronte musicale dimenticate pure le recenti divagazioni jazz/avantgarde die tornate con la mente sia asia ai Porcupine Tree die (in parte) diha scomodato Tears For Fears e Talk Talk, ma detta così probabilmente per i nostri lettori è più facile.L’introduttiva titletrack è un ottimo biglietto da visita: il groove diben si sposa con le atmosfere Eighties dell’arrangiamento.ha qualcosa di, prima della già anticipata, che con le sue influenze synth-pop acquista un senso sicuramente diverso nel contesto del full-length.brilla per le ottime melodie, e prelude a, una delle perle dell’album (immaginate un frullato die Pink Floyd proiettato nel nuovo millennio e impreziosito dal solo di armonica di). Anche disi è già ampiamente discusso - c’è chi l’ha paragonata, non del tutto a torto, adegli Abba - ma a mio avviso non basta un ritornello con il pianoforte in ottavi per parlare di plagio (io ci ho sentito molto di più i Beatles che il quartetto svedese). Però,, lasciatelo dire: il finale inè terribile.ci riporta in terre progressive grazie al Mellotron e al chitarrismo di scuola, in totale antitesi con la successiva, brano tirato dai connotati pseudo-punk (con qualche punto di contatto con).mette a sistema i Genesis di, il sopraccitatoe orchestrazioni sinistre, prima della lunga, traccia di per sé semplice ma dall’arrangiamento elaboratissimo, dove spicca il bel solo di. La chiusura è affidata a, un altro brano tanto orecchiabile quanto complesso che vede la partecipazione del rinomato gruppo vocale Synergy Vocals.Non abbiate paura. Questo èal 100%.