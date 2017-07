I bavaresisuonano unsulla scia dei loro conterranei Rammstein, Megaherz e Oomph!,a cui si rifanno in maniera piuttosto evidente pur evitando un approccio apertamente imitativo.Francamente, però, non riscontro nulla di particolarmente appassionante nella terza prova discografica dei nostri, o per meglio dire qualcosa che la possa spingere oltre una poco gratificante tollerabilità d’ascolto.” offre un canovaccio sonoro troppo ripetitivo e ordinario, “indurito” dal cantato in tedesco e non supportato in maniera decisiva dagli arrangiamenti elettronici e dalla voce di, la quale, nonostante un bel timbro scuro e melodrammatico, non riesce praticamente mai a magnetizzare i sensi dell’astante.Un disco a cui manca spessore espressivo e ancor di più quella morbosa capacità attrattiva che caratterizza i migliori esponenti del genere, capaci di condurre l’ascoltatore in un vortice di sinistro e irresistibile coinvolgimento emotivo.Nel programma troverete pochi momenti assolutamente fallimentari ma anche pochissime “scosse”, limitate, in definitiva, alle atmosfere striscianti di "” e "”, aie al coro fanciullesco di "”, al clima enfatico di "” e alle schizofrenie della, piccoli zampilli emozionali in un crogiolo diDedicato a chi ama le orchestrazioni tenebrose, infine, i teutonici propongono “” e “”, soluzioni non del tutto prive d’interesse e tuttavia pericolosamente al limite delE’ mia opinione che per “impressionare” il pubblico di riferimento ci voglia molto di più.