Gli italianissimisono giunti al loro secondo album in studio “” e riconfermano quanto di buono già espresso sul precedente ””.Ritengo il gruppo friulano una delle migliori nuove band di questi ultimi anni, la loro proposta sa coniugare vecchio e nuovo in modo intelligente e mai noioso; se amate i riffoni hard / heavy ma allo stesso tempo una forte dose di melodia e se bands acclamate quali Sixx A.M. e Shinedown sono le vostre preferite, il combo tricolore farà al vostro caso.Come ho accennato, se il discorso iniziato sul precedente album prosegue col nuovo, ci sono anche dei distinguo da segnalare e mi riferisco ad un approccio generale meno “pesante” e molto più melodico che domina in “…”.Non che questo sia negativo e nemmeno deve sembrare “un passo indietro”, però era forse lecito attendersi una maggior incisività in termini di riff che seppur buoni ( si sentano “o “su tutti ) pagano un tributo al sound più pacato degli Shinedown e soprattutto del gruppo dell’ex Crue. Queste direttive musicali sono assolutamente dominanti nella struttura dei brani dei Nostri, che risultano di facile presa, ricchi di armonie, con intrecci chitarristici spesso pregevoli, arpeggi (””) uso moderato di accelerazioni e della doppia cassa (“” e” i brani forse piu’ duri del disco), in alcuni casi il songwriting risulta piu’ articolato e meno “easy” (“” e “), altrove invece abbiamo ballads abbastanza classice (“, “").In definitiva siamo di fronte ad un bel disco, di un'ottima band da tenere assolutamente d'occhio.In bocca al lupo!