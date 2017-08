Indovinello. Trame fantascientifiche e power metal: chi vi viene in mente?, i Gamma Ray! E invece no. Sono i, formazione franceseche vede tra le sue fila il buon, noto ai più come, autore del qui recensito - e deludente -, album uscito pochi mesi fa viaIl quartetto dice di suonare, ma la verità è che la proposta musicale non si discosta molto dal sound die soci del periodo postumo a(quello più “patinato” e meno ruspante per intenderci), un heavy/power metal orecchiabilissimo, ben arrangiato, ottimamente prodotto (alla regia ci sonodei) che in quanto a originalità, però, lascia parecchio a desiderare.Le tracce buone non mancano, anzio la titletrack sono davvero godibili e faranno la gioia di tanti nostalgici degli anni d’oro di certa musica di cui a volte sentiamo la mancanza, ma i riferimenti al “raggio gamma” sono tutt’altro che velati (voci e cori). Gli episodi meno derivativi suonano effettivamente un po' forzati (la ballado le timbriche dance di), pur dimostrando un minimo di carattere in più.Arrivo alla fine die mi chiedo: si può chiedere più di così a un disco del genere? E mi viene da rispondere di no. Un motivo sufficiente per aggiungere mezzo punto alla valutazione finale? Probabilmente sì.