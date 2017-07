La storia deiinizia molti anni fa, più precisamente nel 1993, quando dall’incontro tra il chitarristae il cantantenasce l’esigenza di formare una band di Christian power/prog metal dalla marcata componente melodica.Da allora sono successe tante cose - un primo “innamoramento” delle platee giapponesi grazie alla, una parentesi con la, alcuni tour di supporto agli Stratovarius e uno split ufficiale nel 2011 - ma la voglia di scrivere musica e di divulgare un certo tipo di messaggio è rimasta pressoché immutata, tanto da convincere laa fargli incidere un nuovo (ultimo?) album a più quattro lustri dalla fondazione.Le nove tracce di questotrasudano “nordicità” da ogni poro, lasciando trasparire già dall’inizialequelle che sono le influenze principali del combo (penso ai Dio, ai Leverage o ai più prossimi Enbound).è più vicina al power metal europeo per intenzioni e arrangiamenti, e fa il paio con la successiva, episodio che mette a sistemadegli Stratovarius edei Whitesnake.è un canto a Diodi matrice synth-pop (ricordatedei Depeche Mode?), inaspettato ma riuscito anche grazie alla coda più propriamente rock. Si torna a spingere sull’acceleratore con, un po’ Vanden Plas e un po’ Sonata Arctica, così come per la successiva, probabilmente la canzone più debole del lotto.attacca come un terzinato di scuola teutonica prima di esplodere in una strofa da headbanging, e anticipa l’accoppiata, brani groovy di scuola Eighties forse troppo simili tra loro (il riffing rievoca i Threshold di). Chiudono il disco due bonus track:prende spunto dal metal neo-classico - fa un cameo anchedei sopraccitati Stratovarius - mentrealtro non è che un breve e struggente frammento di piano solo.Un’opera ben scritta e confezionata (la produzione è cristallina ed esemplare, nella migliore tradizione svedese), ma di certo non imprescindibile.