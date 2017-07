C'è qualcosa che non va quando non vedi l'ora che un disco finisca...tentano la strada dell'originalità "a tutti i costi", ma lo fanno in maniera goffa, approssimativa e, cosa ancor più grave, la vendono come oro colato. Il loro sound - checché ne dica la band - è pesantemente influenzato da certo progressive metal americano (scomoderei i Crimson Glory, i primi Savatage e, per certe licenze, i Riot) e risente di una scrittura spigolosa, poco orecchiabile e tutt'altro che fluida.Ascoltate, e ditemi se riuscite a raccapezzarvi in tale marasma musicale. Se il trio decide di spingere sulla componente tecnica fa altri pasticci perché non ne è all'altezza (), mentre risulta più credibile quando "toglie" invece di "aggiungere" (la titletrack, nonostante l'intonazione spesso incerta di, è ascoltabile). Alcune tracce suonano più propriamente heavy ed europee (edhanno qualcosa dei Judas Priest,ha riff e atmosfere sabbathiane), ma sono ben lontane dal convincere. Stesso discorso vale per la ballad - o presunta tale -, o per gli esperimenti elettronici a dir poco raffazzonati (è dura non skippare). Il rifacimento didimesso in chiusura del full-length è agghiacciante e ingiustificabile, e compromette la valutazione di un punto secco.Mi considero un ascoltatore "di larghe vedute", maè troppo anche per me.