Glisi presentano ad un appuntamento importante come quello del terzo album, con una importante novità, infatti, su "" il contributo disi limita a al songwritiing, con le parti di basso curate quindi dalla new entry(Abramis Brama).Lo spirito dei precedenti album è comunque ben vivo e richiamato apertamente dall'iniziale "", un brano dal taglio vivace e incisivo, che guarda più ai Deep Purple che ai Black Sabbath, dovepiazza un bel guitar solo e soprattutto ritroviamo subito una magnetica ed espressiva. Ma dopo questo primo vagito, le canzoni iniziano ad acquisire altre molteplici sfumature, easy listening, psichedelia e rimandi ai Seventies se non addirittura agli anni '60, come ben testimoniano le gentili "" e "" (caratterizzata da atmosfere mediorientaleggianti), ma ancor più la teatrale "" che si articola tra il dualismo di passaggi elettrici ed ipnotici che si contrappongono a quei chorus a opera di bambini e un finale psichedelico, e dove si possono cogliere alcuni giochi di organo che parrebbero ereditati dai The Doors. Dopo un episodio così sfaccettato, glipiazzano, giustamente, un brano più immediato e dal passo sostenuto come "". Di tutt'altro tenore e spessore l'esecuzione eterea e malinconica (ricorda vagamente il Nick Cave più poetico) di "", un mood ripreso inizialmente anche da "" che all'improvviso si erge su un energico tappeto Hard & Doom, a restituirci gli esordi degli, i quali poi chiudono il disco con la titletrack, che a sorpresa scopriamo essere uno strumentale, dovelascia spazio all'estro e alla bravura dei musicisti che la affiancano in questa avventura.Sempre più lontani da un contesto Hard & Heavy, ma senza per questo li scopriamo perdere un'oncia di fascino e di classe.