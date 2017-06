Non nego di aver avuto una certa difficoltà nel recensire questo secondo full length del gruppo tedesco, fautore di un thrash metal molto articolato, ricco di tecnicismi e virtuosismi chitarrisitici un pò troppo fine a se stessi però, che penalizzano la "forma canzone" alla fine.Chiaramente ispirati daie dagli, inon riescono in realtà a tenere alta la tensione e l'interesse del disco, che scorre via piuttosto indigesto.A parte alcune composizioni ("" dalla melodia portante efficace, la titletrack un potente mid-tempo con delle chitarre in bella evidenza, "" dal riff tipicamente alla Dave Mustaine e "" dal chorus orecchiabile), su tutte, il resto del lavoro risulta un pò troppo legnoso, monotono ed è un peccato perchè come ho già detto sopra le capacità tecnico-esecutive dei Nostri sono davvero notevoli. E' il songwriting ad uscirne penalizzato, però, con canzoni ostiche che si fa fatica a seguire, nonostante la buonissima produzione e poi, ahimè, delle vocals davvero insufficienti, incapaci di dare enfasi o almeno esprimere cattiveria.Difficilmente vi verrà voglia di risentire il dischetto dopo 1-2 volte, speriamo che iaffilino il songwriting, diventino piu' diretti nella loro musica e cambino cantante ... insomma che si rivoluzionino un pò!