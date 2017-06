Anche se può non sembrare, non ho mai creduto nell'equazione "strano = bello". La musica degli americani- band underground fino alla pubblicazione della recensione di un loro live sule al conseguente interessamento di- è sicuramente "strana" ma non ho ancora ben capito se si possa considerare "bella" o meno.Le ritmiche sghembe e le melodie spigolose caratterizzano: il cantato della sorprendenterimanda a Björk e a Tori Amos, ed è l'unico vero collante di una proposta tanto originale quanto eterogenea.alterna pop e sperimentazione, mentrestrizza l'occhio alla disco-music e al soul nelle timbriche e nelle intenzioni, ma non certo nel groove.è un lento elegante sostenuto dall'ugola d'oro e dal bel lavoro pianistico della già citata, peccato che si perda un po' nel finale. Le atmosfere disono quelle di un fumoso lounge club di periferia, prima dell'orecchiabile titletrack, "pazzerella" ma accessibile, che fa il paio con la successivaè disimpegnata, ma raffinata nell'arrangiamento, e prelude a, che ha qualcosa degli Yes di inizio Anni Settanta. La chiusura è affidata alla lisergica e ipnotica, un finale in sordina che tutto sommato non guasta.Gli ingredienti sono tanti e complessivamente ben dosati, anche se distanti anni luce dal metal. La domanda è: cosa aspettarsi in futuro da questa band? Staremo a vedere...