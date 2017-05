A cura di Stefano “worstthanso”

Introdotto dalla strumentale “” (tratta dal film del 1966 ‘The Good, the Bad and the Ugly’ di Ennio Morricone), “” è un album che esplora le peripezie live 2012 della metal bandLe 16 tracce sono state registrate durante i concerti alla Rogers Arena,Vancouver, e al Rexall Place,in quel di Edmonton. Prodotto da Blackened Recordings e distribuito da Universal, è stato inoltre film-evento del 2013 incuriosendo soprattutto i neofiti del leggendario gruppo thrash Bay Area.Ecco che le performances in questione risalgono quasi tutte al periodo d’oro: canzoni che sono oramai divenute tormentoni come l’emblematico speed in “”(preferita a “Seek and Destroy” dal regista Nimrod Antal) e ”” con i suoi oltre sei minuti di potenza e tecnica, passando dalla doom/power “” c’è una semplice innocua ”” (pubblicata sull’album “Reload” nel 1997, successivamente come singolo circa un anno dopo) che viene rimossa dalla grandiosità di “”. Analizzando cronologicamente i capolavori presenti nel CD ci riportano indietro nel tempo le monumentali “” e “” (i ricordi di chi le conobbe ai tempi del Metallo Pesante) senza mancare la più catchy e sintetica”, opener track del super criticato vendutissimo omonimo release.Ma dalle stelle divenute oggi non ci si aspetta niente: una inutile “” (pubblicata nell’album “Death Magnetic” - 2008) non può bastare.