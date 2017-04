Per la nuova prova sulla lunga distanza i danesisi confrontano con l'immancabile concept album, questa volta dalla trama post-apocalittica ispirata da temi attualissimi come la supremazia della fratellanza e dell'amore sulla guerra e sulla diversità.La coerenza della trama si riflette pesantemente sul sound del disco, un power-prog monolitico molto vicino quelli degli ultimi Evergrey (non a caso c'èdietro - e davanti - al mixer) che sconfina spesso nella musica sinfonica/cinematografica strizzando l'occhio ai Kamelot diattacca con i synth diin evidenza (e non ci lasceranno per tutta la durata del full-length) prima di esplodere in una bordata degna dei nomi di cui sopra. Le tinte apocalittiche dipreludono a, altro brano tiratissimo dove il buontenta (con poco successo) di fare ildella situazione.sprizza epicità da tutti i pori, così come la successiva, dal break inaspettatamente morbido. La breve e strumentalesfocia nella ruspante, consugli scudi. Non c'è un attimo di tregua nemmeno nelle successive, e c'è da aspettareper incappare nuovamente nelle sonorità cinematografiche (ma più elettroniche) della sesta traccia.è un buon cocktail a base di ritmiche serrate e melodie ficcanti, prima dell'unica (e ottima) ballad del lotto,, doveduetta con la brava. La chiusura è affidata alla pregevole, song dal groove indiscutibile e dalle azzeccate accelerazioni centrali.Formalmenteè un album ineccepibile (canzoni ben scritte, produzione chirurgica, ottima performance dei musicisti), ma personalmente l'ho trovato comunque un po' "freddino", parecchio derivativo e, a tratti, "claustrofobico". Se potete soprassedere su questi dettagli, aggiungente pure un punto alla valutazione indicata in calce...