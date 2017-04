Quando si ascoltano dischi come questo la domanda che mi viene spontanea è “ che senso ha riproporre nel 2017 suoni tipicamente ottantiani ”? E’ noto che la NWOBHM è stata fucina di bands stellari qualie tantissime altre e quindi presumibilmente tutto è già stato scritto. Ci si puo’ dividere tra chi è nostalgico del suono vintage e chi invece propende per nuove sonorità piu’ moderne e la diatriba potrebbe continuare all’infinito, allora soffermiamoci sul valore intrinseco di questo “ennesimo capitolo della lunga discografia di una band che ha messo le radici nel 1979 e qui non ci possono essere dubbi. Iconoscono la materia come pochi altri e confezionano un gioiellino di Nwobhm che ci riporta indietro ai tempi didei Maiden, loro principale influenza insieme aper le impostazioni delle vocals (sentite l'opener ""!). Quasi tutti i brani si assestano su up tempo anthemici sui quali si erge la voce forte e potente di George Call, new entry al pari di Danny White alle pelli entrambi provenienti dagli Aska, bravissimo e vero punto di forza del gruppo, che ricorda(nella veloce "che rimanda a"") o ancora il miglior Dickinson ("" che dopo un intro acustico di sapore medioevale e una strofa quasi prog, sfocia in un chorus che rimanda a "" dei Maiden ). Analizzare brano per brano sarebbe diminutivo perché il lavoro va assimilato nella sua interezza come compendio del buon metal ottantiano tuttavia ci sono delle killer tracks che meritano una menzione e, oltre a quelle citate sopra, direi senz’altro la maestosa “” un mid tempo ricco di rallentamenti ed accelerazioni,che potrebbe uscire da “”(album del periodo Sabbathiano con Dio alle vocals) o ancora “”, quasi prog che ricorda in alcuni momenti idi “”. Questo poteva essere tranquillamente un “top album”, tuttavia temo rimanga un prodotto sostanzialmente di nicchia, dato che oggi ( ahimè) vanno per la maggiore gruppi qualiche hanno a mio modesto parere impoverito il Metal … fortuna che ci sono bands quali questia ricordaci quali sono le vere radici della musica che amiamo