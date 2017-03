Diciamo(ci) la verità. Quanti sono i gruppi emersi nel terzo millennio in grado di “reggere” davvero il confronto con i loro? Non moltissimi.Sono convinto che quando tra qualche anno i nostri figli e nipoti si troveranno a discutere dimelodico (perchéci sarà ancora, statene certi …), magari commentando l’operato di qualche “nuova”, assieme ai nomi di Europe, TNT, Whitesnake e Dokken, sarà citato anche quello degli, tra i pochi veramente degni di un accostamento tanto impegnativo.Capaci di “reinventare” un genere con la forza del talento, del carisma e dell’attitudine, gli svedesi sono diventati oggi davvero “un’istituzione” da cui è praticamente impossibile prescindere se si amano certi suoni.”, il nuovo albo targato ancora una volta, è l’ennesima conferma di tale lusinghiera posizione, la dimostrazione di una maturità artistica ormai pienamente conseguita, nonché la prova che, ed è questo un aspetto da non trascurare, anche senza sostanziali “passi in avanti” si può riuscire a non ripetersi, evitando di finire per diventare la caricatura di se stessi.Il disco non offre, infatti, particolari cambiamenti rispetto al recente passato, e ciononostante continua a sorprendere per la freschezza e l’intensità delle composizioni e delle interpretazioni (una rarità, anche tenendo conto dei numerosi impegni professionali di).Difficile, in questo contesto, chiedere qualcosa di più a un programma che sprigiona impeto ed entusiasmo da ogni solco e che li trasmette intatti all’astante appassionato senza che questo possa in nessun modo “lamentarsi” di un canovaccio stilistico ampiamente collaudato.Le nuove gemme di un forziere ormai piuttosto corposo si chiamano “” e “” (adrenaliniche e coinvolgenti), “” (unda contagio immediato), “” (il veroradiofonico dell’opera) e “” (dal delizioso tocco celtico), accostate alle adamantine “”, “”, “” e “” (tutta “roba” che farà salire la pressione aidi Europe, Dokken e Rainbow), lasciando poi che siano la drammatica “” e la strepitosa “” a segnalarsi per una lucentezza espressiva addirittura superiore.Per questioni di gusto personale e di affezione “” potrà forse piacere un po’ di più o un po’ di meno rispetto a “”, “” e “” e mentre lo decidete, assaporandone e “vivendone” intensamente tutte le sfumature, vi renderete conto che si tratta comunque di un altro disco da affidare ai posteri con una certa serenità, consapevoli che una faccenda tanto incontrollabile quanto effimera come la “moda” non riuscirà ad intaccarne facilmente il valore.