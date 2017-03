Ieri era una bella giornata primaverile, tiepida e luminosa.Oggi, mentre ascolto, secondo album per i, band nata in Polonia dalla mente del poli strumentistaed attualmente residente in Svezia, fuori è freddo, piove e il vento, gelido, sferza l'aria.Non so se sia una semplice coincidenza, ma la musica del quartetto è esattamente questo: un crudele ritorno dell'inverno che spazza via tepore e luminosità.L'album, nero ed angosciante, ci offre un vortice di funeral doom, death, suggestioni ambient, sfumature darkwave, vaghe reminiscenze black per un magma sonoro lento (ma non lentissimo), desolante e dal peso al limite dell'insostenibile.I cinque brani che compongono questa discesa nel buio più assoluto sono interminabili, arriviamo anche a 19 minuti, ricchi di sfumature diverse, tanto nel comparto strumentale quanto in quello vocale, e carichi di un pathos possente e suggestivo che conferisce loro una capacità emozionale struggente e disarmonica nella sua carica dirompente.Una proposta del genere, suonata a mio avviso con il cuore, si "misura", in quanto a qualità, solo sulle emozioni che riesce a veicolare:di emozione è semplicemente gonfio.Tristezza, oppressione, disperazione.Buio assoluto.Ma anche inaspettata eleganza, spiazzanti aperture melodiche e soffici ricami armonici.Tutto questo convive in un album pulsante e vivo, composto da cinque piccole gemme che toccano il loro climax nella struggentee nella conclusiva, delicatissima,, ma che mantengono altissima la tensione e la pura bellezza in ogni partitura.Chiunque senta la mancanza dei grandissimi Void of Silence ed ami la sofferente visione musicale di gente come Evoken, Ataraxie o Ahab, non deve lasciarsi sfuggire per nessun motivo un album prezioso come lo scrigno dei vostri più reconditi segreti.