Al sesto capitolo della sua parabola artistica lontano dagli Alien,“rischia” seriamente di raggiungere l’apice della sua carriera da solista (che, tutto sommato, continua a essere “”…) e tal evento si realizza grazie ad una serie di circostanze che andiamo brevemente a descrivere qui di seguito.Partiamo, innanzi tutto, dalla sua voce … persa fatalmente per strada un pizzico di brillantezza, l’ugola (dalle colorazioni timbriche parecchio) dello svedese ha acquisito un’ulteriore consistenza emotiva, essenziale per trasmettere tutto il suo “vissuto” di ultracinquantenne attraverso interpretazioni di notevole tensione espressiva.Passiamo, poi, allacon, uno che nonostante qualche “accusa” di eccessiva uniformità produttiva, sa come “far suonare” (e suonare) ilmelodico nel terzo millennio.Aggiungiamo, allo scopo di esaurire l’analisi dei pregi esecutivi dell’opera, la doverosa menzione di un “vecchio amico” comee di un paio di ottimi musicisti (fidati collaboratori di) del calibro di, e non ci resta che occuparci dell’aspetto compositivo, rilevando quanto ildi “” appaia piuttosto efficace e raffinato, nonché capace, all’occorrenza, di ostentare i muscoli.Complessivamente non mi sento di biasimare del tutto quelli che, all’apparenza in maniera un po’ semplicistica, hanno definito l’albo una sorta di versione “attualizzata” degli stessi Alien e se l’appassionante apertura di “” svela una grinta lievemente “inusuale”, lariporta il clima nei territori sonori più abituali al nostro, esponendo al meglio le sue peculiarità d’innata sensibilità “adulta”.Il catalizzante tocco pomposo e l’avvincentearmonico di “” rendono il brano uno deglidel programma e a fargli compagnia nell’edificante classificazione arrivano subito dopo la preziosa gemma malinconica “”, la vellutata “T” e l’ariosa e pulsante “”, pervasa da un magnetismo pressoché irresistibile.La notturna ed enfatica “”, pur assai intensa, sconta appena un vago retrogusto di stucchevolezza al pari della ballata”, mentre a rimpinguare ulteriormente il numero dei momenti più “alti” del disco sopraggiungono infine il dinamismo avvincente di “”, la gradevolissima parafrasi Journey-” e la struggente “”, da cui sgorga una forma di emozione intima e pura, stavolta priva della benché minima sovrastruttura.con questo lavoro dimostra di aver raggiunto, anche grazie a un selezionato e competentedi collaboratori, una maturità artistica invidiabile, avvicinandosi abbastanza “pericolosamente” ai sommi livelli d’eccellenza del settore … da avere.