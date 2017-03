Non è difficile immaginare quale potrà essere una delle principali critiche mosse a questo “” … perché solo trentotto minuti di musica per unche nella discografia ufficiale deglimancava da quasi trent’anni (“”, un mini, tra l’altro, da ricordare anche per essere l’ultima testimonianza del gruppo con, prematuramente scomparso nel 1990)?Ebbene, nonostante si tratti di un appunto completamente legittimo, sfido chiunque a trovare un disco dal vivo più vero e intenso di questo.Otto brani splendidi, suonati e registrati senza orpelli e sovrastrutture “tecnologiche”, prelevati dal repertorio praticamente inattaccabile di unastraordinaria, capace di tutelare alla perfezione, assieme a poche altre (Savatage, Malice, Sword, …), il concetto di “integrità”nel continente nordamericano.Una formazione non baciata dalla buona sorte, che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato, e che nonostante un paio d’interruzioni “forzate” ha sempre saputo riprendersi con autorità, proponendo una formula espressiva fatta di vitalità e di potenza “controllata”, in grado d’insinuare brandelli di originalità propria tra le pieghe della nobile tradizione del settore.Così, se il recente, ottimo, “” ha rassicurato i fedelissimi delsulla sua tenuta da “studio”, “” arriva a confortare anche chi di loro non ha mai avuto l’occasione di apprezzarne le qualità “de visu” e ci riconsegna un gruppo in forma smagliante, che infiamma il pubblico tedesco (esibizione catturata nel 2015 tra Ashaffenburg e il Wacken Open Air) con una prestazione “monstre”, dominata dalla voce inossidabile di, in grado di scorticare la pelle e affondare nei gangli sensoriali più profondi grazie alla forza inarrestabile dell’intonazione e di un’interpretazione mai retorica.Una scaletta abbastanza equilibrata tra “passato” e “presente”, non permette particolari “menzioni d’onore” (magari facendo una piccola eccezione solo per l’avvincente “” e per il fremente crescendo di “”) … a ulteriore certificazione di un percorso artistico privo d’incrinature, il flusso emotivo appare pressoché ininterrotto e sebbene sia scontato lamentare la mancanza di qualche “classico”, ogni eventuale delusione è spazzata via da un concentrato sonico denso e assolutamente attanagliante.Non rimane che “cogliere l’attimo” (onorando, in qualche modo, la parafrasiconcessa al titolo dell’opera …) e godere ogni singolo istante di questo fugace e veramente “vivo” frammento di… soddisfazione garantita.