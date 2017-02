Sarò sincero … daimi aspettavo qualcosa di più.Al terzo, dopo un discreto esordio e un eccellente “T”, avrei gradito uno scatto “definitivo” capace di allontanarli risolutamente dal loro modello primario, forti di una dose di talento ed esperienza di certo non banali.E invece “” è ancora una volta un buonissimo disco un po’ troppo legato al mito dei Thin Lizzy, un vincolo evidentemente talmente radicato da non poter proprio essere sciolto.Ciò detto, bisogna anche ammettere che pochissimi sono in grado di recuperare il glorioso spirito deicon la profondità e l’efficacia ostentata dae dai suoi, abilissimi nel restituirci le immortali atmosfere tipiche della band disenza apparire manieristici o eccessivamente calligrafici.E allora non possiamo far altro che “accontentarci” di un albo dai suoni piuttosto riconoscibili e tuttavia molto appagante e coinvolgente, marchiato a fuoco da uncomunque brillante e da una prestazione esecutiva di notevole spessore tecnico e interpretativo.Dalle pulsazioni brucianti della, passando per il fervoredi “” e “”, il programma riserva cospicue gratificazioni emozionali, finendo per strapazzare i sensi dell’uditorio tramite unadicome “”.Se poi si cerca qualcosa di ancora più “devoto” e non per questo poco gradevole, è possibile affidarsi con egregi risultati a “”, "” e “” (assai intrigante, altresì, il tocco vagamente Floyd-), mentre “” (con tanto di reminiscenze Van Morrison-) soddisferà gli animi più sensibili e malinconici.Sottolineando, infine, il pregevole lavoro di(Foo Fighters, Deftones, Rush, …) in cabina di regia e i testi mai scontati di un particolarmente ispirato, promuoviamo in maniera ampia questo sentito e vivace “atto d’amore”, nella malcelata speranza che tanta competenza e intensità si possa presto trasformare in un progetto artistico assolutamente emancipato ed evoluto.